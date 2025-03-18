Avrupa Borsalarında Yükseliş Devam Ediyor

Avrupa borsaları pozitif bir seyir izleyerek yatırımcıların dikkatini çekiyor. Stoxx Europe 600 değer kazanıyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:35
Avrupa Borsalarında Yükseliş Devam Ediyor

Avrupa Borsaları Yükselişte

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,3 artışla 552,8 puan seviyesine ulaştı. Ayrıca, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,7 yükselişle 23.294,7 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,3 kazançla 8.704,9 puan seviyesine çıkarken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,6 değer kazanarak 39.248 puan oldu. İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,3, Fransa'da ise CAC 40 endeksi %0,3 artışla sırasıyla 13.172,7 puan ve 8.099,8 puan seviyelerinde işlem görmekte.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikası fiyatlamaları zorlaştırmaya devam etse de, geçtiğimiz hafta yaşanan satış baskısının ardından toparlanmalar sürüyor.

Avrupa borsalarında alıcılı bir atmosfer hakimken, gözler Almanya Federal Meclisi'nde savunma ve yatırım paketine ilişkin yapılacak görüşmelere çevrildi. Toplamda 500 milyar avro büyüklüğünde bir fon kurulmasını öngören bu paket, ekonomik büyümeyi canlandırmak ve askeri harcamaları artırmak hedefinde.

OECD Raporu ve Büyüme Tahminleri

Diğer yandan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "Belirsizlikte Yönlendirme" başlıklı ara dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, Avro Bölgesi'nde bu yıl %1 ve 2026'da %1,2 büyüme öngörülüyor.

OECD, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için büyüme tahminini %0,7'den %0,4'e düşürdü. Ayrıca, 2026'ya ilişkin tahmini %1,2'den %1,1'e revize etti.

Analistler, bölgede daralan imalat sanayi aktivitesinin tahminler üzerindeki etkisini vurgularken, ABD'nin küresel ticaret için oluşturabileceği risklerin de bölgedeki ekonomik projeksiyonlar üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Bugünün Gündemi

Bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, inşaat izinleri ve konut başlangıçları gibi veriler takip edilecek.

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