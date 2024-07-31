Avrupa Borsalarında Yükseliş, İtalya'da Düşüş

Avrupa Borsalarında Genel Görünüm

Avrupa borsaları, İtalya dışında tüm büyük piyasalarda yükseliş kaydetti. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, %0,8 artış göstererek 518,18 puana ulaştı.

Ülkelerin Borsa Endeksleri

Almanya'da DAX 40 endeksi %0,53'lük bir artışla 18.508,65 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,76'lık bir yükselişle 7.531,49 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,13'lük bir artışla 8.367,98 puana ulaştı.

Ancak İtalya borsa endeksi FTSE MIB 30, %0,43'lük bir gerileme ile 33.763,86 puana düştü.

Küresel Piyasalara Etkiler

Avro/dolar paritesi, TSİ 19:37 itibariyle %0,08'lik bir değer kaybı ile 1,081 seviyesinden işlem gördü. Küresel pay piyasalarında yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın bu akşam açıklayacağı para politikası kararlarını merakla bekliyor.

Teknoloji Hisseleri Öne Çıktı

Avrupa borsalarında yaşanan kazançların büyük bir kısmı, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla güçlendi. Özellikle Hollanda merkezli çip üreticisi ASML hisseleri, şirketin ABD'nin Çin'e yönelik çip üretim ekipmanları kısıtlamasından muaf kalabileceği yönündeki spekülasyonlarla %5,5 oranında değer kazandı.

Enflasyon ve İşsizlik Verileri

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Temmuz ayında yıllık enflasyon, %2,6 ile beklentinin üzerinde gerçekleşti. Enflasyonun %2,5 olması öngörülüyordu. Ayrıca Almanya'da işsizlik, ekonomik zayıflamanın etkisiyle Temmuz ayında 18 bin artış göstererek, dönemsel normal seviyenin üzerinde kaydedildi.

İngiltere Merkez Bankası'ndan Beklentiler

İngiltere Merkez Bankası (BoE)'nın yarınki yapılacak para politikası toplantısı, piyasalarda önemli bir gündem maddesi oluşturuyor. BoE Para Politikası Kurulu üyelerinden 5'inin politika faizinde 25 baz puan indirim yapılması yönünde görüş bildirmesi beklenirken, 4'ünün ise faizi sabit tutma yönünde oy kullanması öngörülüyor.