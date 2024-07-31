Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Avrupa Borsalarında Yükseliş, İtalya'da Düşüş

Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı. Almanya, Fransa ve İngiltere'nin endekslerinde artış gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 20:01
Avrupa Borsalarında Yükseliş, İtalya'da Düşüş

Avrupa Borsalarında Genel Görünüm

Avrupa borsaları, İtalya dışında tüm büyük piyasalarda yükseliş kaydetti. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, %0,8 artış göstererek 518,18 puana ulaştı.

Ülkelerin Borsa Endeksleri

Almanya'da DAX 40 endeksi %0,53'lük bir artışla 18.508,65 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,76'lık bir yükselişle 7.531,49 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,13'lük bir artışla 8.367,98 puana ulaştı.

Ancak İtalya borsa endeksi FTSE MIB 30, %0,43'lük bir gerileme ile 33.763,86 puana düştü.

Küresel Piyasalara Etkiler

Avro/dolar paritesi, TSİ 19:37 itibariyle %0,08'lik bir değer kaybı ile 1,081 seviyesinden işlem gördü. Küresel pay piyasalarında yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın bu akşam açıklayacağı para politikası kararlarını merakla bekliyor.

Teknoloji Hisseleri Öne Çıktı

Avrupa borsalarında yaşanan kazançların büyük bir kısmı, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla güçlendi. Özellikle Hollanda merkezli çip üreticisi ASML hisseleri, şirketin ABD'nin Çin'e yönelik çip üretim ekipmanları kısıtlamasından muaf kalabileceği yönündeki spekülasyonlarla %5,5 oranında değer kazandı.

Enflasyon ve İşsizlik Verileri

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Temmuz ayında yıllık enflasyon, %2,6 ile beklentinin üzerinde gerçekleşti. Enflasyonun %2,5 olması öngörülüyordu. Ayrıca Almanya'da işsizlik, ekonomik zayıflamanın etkisiyle Temmuz ayında 18 bin artış göstererek, dönemsel normal seviyenin üzerinde kaydedildi.

İngiltere Merkez Bankası'ndan Beklentiler

İngiltere Merkez Bankası (BoE)'nın yarınki yapılacak para politikası toplantısı, piyasalarda önemli bir gündem maddesi oluşturuyor. BoE Para Politikası Kurulu üyelerinden 5'inin politika faizinde 25 baz puan indirim yapılması yönünde görüş bildirmesi beklenirken, 4'ünün ise faizi sabit tutma yönünde oy kullanması öngörülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı

Samsung, ücretsiz yükseltme alacak en son Android telefonunu duyurdu: İşte tam liste

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı

İş Bankası 35 bin TL maaş ile güvenlik görevlisi alımı başladı! Lise mezunları için büyük fırsat!

YKS ve LGS'de ilk 1000’e girenlere büyük müjde başarılı öğrencilere burs imkanı!

Samsung, ücretsiz yükseltme alacak en son Android telefonunu duyurdu: İşte tam liste