Avrupa'da Gaz Fiyatları Sert Düşüşle Haftaya Başladı

Avrupa'da Gaz Fiyatlarında Düşüş

ABD'nin ticaret partnerlerine uyguladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin etkisiyle, küresel piyasalarda yaşanan satış baskısı, Avrupa'da gaz fiyatlarını derin bir düşüşle başlattı.

Hollanda TTF'de Fiyatlar

Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, mayıs vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı, bugün bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 4 düşerek 35 avrodan açıldı. Açılış sonrası, fiyatlar %8 azalarak 33,5 avroya kadar geriledi ve TSİ 10.50 itibarıyla 34,5 seviyesinden işlem gördü.

En Düşük Seviyeye Gerileme

Bu durum, Avrupa'da gaz fiyatlarının Mayıs 2024'ten beri görülen en düşük seviyeye gerilemesine yol açtı.

ABD'nin Korumacı Politikasının Etkileri

Fiyatlardaki sert düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler ve ülkelerin bu tarifelere vereceği tepkilere dair belirsizlikler etkili oldu. ABD’nin korumacı ticari politikalarının ekonomiyi yavaşlatacağına dair endişeler, emtia fiyatlarına olumsuz bir şekilde yansırken, küresel ekonomideki yavaşlamanın enerji talebini azaltacağına yönelik kaygılar da fiyat düşüşünü tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor.