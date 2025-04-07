DOLAR
38,01 0,27%
EURO
41,8 0,55%
ALTIN
3.708,35 -0,01%
BITCOIN
2.895.530,86 3,29%

Avrupa'da Gaz Fiyatları Sert Düşüşle Haftaya Başladı

ABD'nin tarifeleri gaz fiyatlarını etkileyerek Avrupa'da düşüşe neden oldu. TTF'de fiyatlar 35 avrodan 34,5 avroya geriledi.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:13
Avrupa'da Gaz Fiyatları Sert Düşüşle Haftaya Başladı

Avrupa'da Gaz Fiyatlarında Düşüş

ABD'nin ticaret partnerlerine uyguladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin etkisiyle, küresel piyasalarda yaşanan satış baskısı, Avrupa'da gaz fiyatlarını derin bir düşüşle başlattı.

Hollanda TTF'de Fiyatlar

Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, mayıs vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı, bugün bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 4 düşerek 35 avrodan açıldı. Açılış sonrası, fiyatlar %8 azalarak 33,5 avroya kadar geriledi ve TSİ 10.50 itibarıyla 34,5 seviyesinden işlem gördü.

En Düşük Seviyeye Gerileme

Bu durum, Avrupa'da gaz fiyatlarının Mayıs 2024'ten beri görülen en düşük seviyeye gerilemesine yol açtı.

ABD'nin Korumacı Politikasının Etkileri

Fiyatlardaki sert düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler ve ülkelerin bu tarifelere vereceği tepkilere dair belirsizlikler etkili oldu. ABD’nin korumacı ticari politikalarının ekonomiyi yavaşlatacağına dair endişeler, emtia fiyatlarına olumsuz bir şekilde yansırken, küresel ekonomideki yavaşlamanın enerji talebini azaltacağına yönelik kaygılar da fiyat düşüşünü tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
2
TSB, Sigorta Sektörü için Sürdürülebilirlik Kılavuzunu Yayınladı
3
Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Benzin, motorin, LPG fiyatlarında isyan ettiren değişiklik!
4
Annelere devletten 36 bin TL yardım! İki şartı sağlamak yeterli
5
TCMB, Yüksek Tutarlarla İki TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi
6
O ilde dolmuş ve servis ücretlerine dev zam geldi
7
Avrupa'da Gaz Fiyatları Sert Düşüşle Haftaya Başladı

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!