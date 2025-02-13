Avrupa Gaz Depolarında Doluluk Oranı Düşüyor: Martta Yüzde 37 Bekleniyor

Avrupa Gaz Depolarında Doluluk Oranı Tehlikede

Avrupa'nın doğal gaz depolarında doluluk oranının şubat sonunda yüzde 43'e, mart sonu itibarıyla yüzde 37'ye gerilemesi bekleniyor. Bu durum, soğuk geçen kış ve Rus gazına yönelik yaşanan azalma nedeniyle doğal gaz tüketiminin artmasıyla şekilleniyor.

LNG İthalatı Yükseliyor

Dünyanın en büyük petrokimya piyasası bilgi sağlayıcısı ICIS tarafından yayımlanan son aylık öngörü raporuna göre, Avrupa, doğal gaz açığını spot piyasadan aldığı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kargoları ile doldurmaya yöneldi. Raporda, LNG terminallerine tanker varışlarının bu ay sonunda 8,1 milyon tona ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Doğal Gaz Arzında Düşüş Yaşanıyor

Norveç’ten gelen tedarik miktarının şubat ayı boyunca günlük 129 milyon metreküp kadar düşmesi bekleniyor. Bu durum, Avrupa'nın gaz arzında ek sıkıntılara yol açabileceği belirtiliyor.

İklim Koşulları Fiyatları Etkiliyor

Kuzeybatı Avrupa’da beklenen soğuk hava dalgaları, doğal gaz fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratabilir. Bununla birlikte, İskandinav ülkelerindeki hidroelektrik üretiminin mevsim normallarının üzerinde olması, kıta genelindeki elektrik fiyatlarını aşağı yönde etkileyebilir.

Kömür Üretimi Daha Karlı

Elektrik üretiminde kömürün, özellikle linyit ve taş kömürünün, doğal gaza kıyasla daha karlı bir alternatif olduğuna dikkat çekiliyor. Bu faktör, kömür santrallerinin doğal gaz santrallerinden önce devreye girmesine sebep olabilir.

ABD Yaptırımları ve Piyasa Üzerindeki Etkileri

ABD’nin Rusya’nın Portovaya ve Vysotsk LNG tesislerine yönelik yeni yaptırımlar uygulaması, mart ayında küresel LNG arzı üzerinde ek baskı oluşturabilecek. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump tarafından getirilecek ek gümrük vergileri, Avrupa’daki sanayi üretimini etkileyebilir.

ICIS uzmanları, Avrupa enerji piyasalarında şubatın en büyük risk faktörünün hava koşulları olacağını vurgularken, bu durumun fiyat hareketliliğini artırabileceğine dikkat çekiyor.