Avrupa Gaz Fiyatları Yılın İlk Gününde Yükseliş Gösterdi

Avrupa Gaz Fiyatlarında Yükseliş

Avrupa gaz fiyatları, Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatının durması sonrası yılın ilk işlem gününde yükseliş ile başladı. Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, Şubat vadeli kontratlar megavatsaat başına 50,7 avro seviyesinden açıldı. Bununla birlikte, TSİ 13.00 civarında gaz fiyatı 49 avro seviyelerine geriledi.

Son Bir Yılın En Yüksek Seviyesi

Gaz fiyatları, son bir yılın en yüksek seviyesinde seyretmektedir. Dünkü gelişmeler, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının durması nedeniyle fiyat artışını tetiklemiştir. Piyasa, bu durumun etkilerini henüz değerlendirme aşamasındadır.

Depolardaki Son Durum

Bu kış dönemi, Avrupa’daki doğal gaz depolarından gaz çekişinin yüksek hızda gerçekleştiği bir dönem oldu. Avrupa Birliği'nde (AB) depoların doluluk oranı şu anda yüzde 72 seviyesindedir.

Gazprom'un Açıklamaları ve Ukrayna'nın Rolü

Gazprom, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatına ilişkin anlaşmanın TSİ 08.00 itibarıyla sona erdiğini açıkladı. Ukrayna'nın bu anlaşmayı uzatmayı reddettiği belirtildi. Ayrıca, 2023 yılında boru hatları ile ülke üzerinden taşınan Rus gazı miktarının yaklaşık yüzde 28 azalarak 15 milyar metreküpe gerilediği ifade edildi.

Türkiye'nin Stratejik Önemi

Rus gazını Avrupa’ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa atıl duruma düşerken, Ukrayna'dan sevkiyatın durmasıyla Türkiye tek güzergah olarak öne çıkmaktadır.

Uluslararası Enerji Ajansı Açıklamaları

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, sevkiyatın durmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Birol, bu durumun Avrupa Birliği için yakın vadede bir arz güvenliği riski oluşturmadığını ancak sıvılaştırılmış doğal gaz ithalat ihtiyacının artabileceğini belirtti. Ayrıca, Moldova'nın enerji güvenliğini sağlamak için de desteklenmesi gerektiğini vurguladı.