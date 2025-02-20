Avrupa Merkez Bankası Tarihinde Rekor Zarar: 7,94 Milyar Avro

Avrupa Merkez Bankası’ndan Tarihi Zarar Açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2023 yılında uyguladığı sıkı para politikalarının etkisiyle tarihinin en büyük zararını açıkladı. Banka, 2024 yılına yönelik finansal sonuçlarını duyurarak, geçen yıl 7,94 milyar avro zarar ettiğini belirtti. Bu, ECB'nin 25 yıllık tarihindeki en yüksek zarar olarak kayıtlara geçerken, 2023’teki faiz politikalarının sonuçları dikkat çekti.

Finansal Riskler ve Zarar Açıklamaları

Banka, 2023 yılı içerisinde 6,62 milyar avro tutarında finansal riskler için karşılık ayırdıktan sonra son zararını 1,27 milyar avro olarak açıkladı. Ancak bu karşılıkların kullanılması nedeniyle, ECB'nin 2024 için açığını azaltamadığını duyurdu.

ECB, 2023 yılında 2004'ten beri ilk kez zarar açıklamıştı. Bu tarihte, avronun hızla değer kazanması sonucu kur zararı nedeniyle 1,63 milyar avro zarar gösterilmişti.

Zararların Nedeni ve Stratejiler

ECB, zararların kaynağında Eurosystem'in fiyat istikrarını koruma hedefinin olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Zararlar, gerekli olan politika eylemlerinin sonucudur ve ECB, herhangi bir kayıptan bağımsız olarak fiyat istikrarını sürdürme konusundaki birincil görevini yerine getirebilir.” ifadelerine yer verildi.

Yüksek faiz oranları nedeniyle, ECB'nin net faiz gideri de artış gösterdi. 2023'te 7,19 milyar avro olan net faiz gideri, önceki yıl 6,98 milyar avro olarak kaydedildi. Bilanço kayıplarının başlıca nedeni ise, ECB’nin Avro Bölgesi bilgiç yüksek enflasyona karşı aldığı agresif faiz artırımları oldu.

Gelecek Yıllarda Beklentiler

ECB, 2023 ve 2024 yıllarında zarar edebileceğini öngörse de bu zararların daha önceki yıllardakilerden daha düşük olmasının beklendiğini belirtti. Daha sonra, bankanın kar etmeye başlaması da öngörülüyor.

Bankanın toplam bilanço büyüklüğü, geçen yıl bir önceki yıla göre 33 milyar avro azalırken 641 milyar avro seviyesine geriledi. Personel için harcamalar ise 676 milyon avro'dan 844 milyon avro'ya yükseldi.

ECB’nin temel görevi; fiyatların istikrarlı tutulmasını sağlamakken, herhangi bir kar veya zarar yan ürün olarak tanımlanıyor.