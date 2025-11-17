Avrupalı Turistlerin Dönüşüyle 2026'da Pamukkale ve Karahayıt Yıldız Yılını Yaşayacak

Avrupalı tur şirketlerinin anlaşmaları ve erken rezervasyon talebiyle 2026'da Pamukkale ve Karahayıt için rekor ziyaretçi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:11
UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Pamukkale ve Karahayıt termal kaynakları, son dönemde Avrupa ülkelerinin ilgisini yeniden çekiyor. Avrupa tur operatörlerinin bölgede faaliyet gösteren otellerle yeni sözleşmeler imzalaması ve 2026 rezervasyonlarına sezon öncesi gelen yoğun ilgi, 2026 yılının Pamukkale ve Karahayıt için 'yıldız yıl' olacağı beklentisini güçlendiriyor.

Ziyaretçi hedefleri ve istatistikler

Pamukkale Hierapolis Örenyeri, yıllık yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Bölge geçmişte ağırlıklı olarak yerel turistler ile Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkelerinden gelen ziyaretçileri çekerken, son yıllarda Avrupa kaynaklı talepte belirgin bir artış gözleniyor. Bu değişim, bölgedeki turizm yapısını çeşitlendiriyor ve sezon planlamasını etkiliyor.

Otellerin 2026 beklentileri

Adempira Termal Otel Genel Müdürü Recep Altuntaş, 2026 rezervasyonlarında dikkat çekici bir yoğunluk olduğunu belirtiyor. Altuntaş şu değerlendirmeyi paylaştı: "2026 yılı sezonunda Ocak, Şubat ve Mart aylarına olan ilgi yoğun ama Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının rezervasyonlarında geçen yıla kıyasla bir düşüş var ama sezon gelinde güzel bir ilgi var. Sezon geneline bakıldığında bölgedeki tüm otellerimiz hemen hemen dolu. Yıl sonuna kadar yoğun bir ziyaretçiyle sezonu tamamlayacağımıza inanıyoruz. 2026 yılının Eylül, Ekim ve Kasım aylarında yani son baharda ziyaretçi sayısında rekor kıracağımıza inanıyoruz. Kış sezonunda da iç pazar adı verdiğimiz etken devreye giriyor. Yılbaşı tatili, sevgililer günü ve okulların yarı yıl tatiline girmesi gibi özel günler kış sezonunu hareketlendiriyor".

Altuntaş, bölgeye gelen yeni tur operatörlerinin anlaşmalarının 2026 sezonuna olumlu katkı sağlayacağını vurguladı: "Pamukkale ve Karahayıt Termal kaplıcalarına son dönemlerde, Uzak Doğu ve Latin ülkelerinden yoğun bir ilgi var. Önceden Avrupa ülkelerinden çok bir ilgi görmüyorduk ama yine son dönemlerde oralardan da yeni misafirlerimiz ilgi göstermeye başladı. Bölgemizde yeni tur şirketlerin anlaşmalar yapıyor. Bölgemize yeni şirketlerin gelmesinin de 2026 sezonuna büyük katkı sağlayacağına ve yıldız bir sezon yaşayacağımıza inanıyoruz".

Tur operatörleriyle yapılan anlaşmalar ve erken rezervasyon talebi, Pamukkale ve Karahayıt'ın 2026'da hem ziyaretçi sayısı hem de uluslararası profil açısından önemli bir sıçrama yapabileceğine işaret ediyor.

