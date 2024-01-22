Ay sonunu getiremeyen emekliye 10.000 TL nakit! Üstelik geri ödemesi yok

BANKALARDAN FAİZSİZ KREDİ FIRSATI…

Bir çok banka nakit sıkıntısı yaşayan müşterileri için faizsiz ya da uygun faizli kredi fırsatlarını başlattı. Yeni yılda bir çok banka sıfır faizli 10 bin lira kredi imkanı tanıyor. İşte kredinin detayları…..

Bankalar, müşteri çekmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni kampanyalar için düğmeye basan bankalar nakite sıkışan müşteriler için özel tekliflerde bulunuyor. İşte detaylar…





Ekonomik sıkıntılardan dolayı hemen hemen herkesi kredi fırsatlarını değerlendirmek istiyor. Bu nedenle de Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, acil paraya sıkışanlara özel olarak 10 bin lira faizsiz kredi teklifini başlattı.

ZİRAAT BANKASINDAN UYGUN FAİZ SEÇENEĞİ

Ziraat Bankası, müşterileri için uygun faiz seçenekleri ile 10 bin lira ödeme yapacak. Bankaya giderek ya da online olarak başvuru da bulunabilecekler…

VAKIFBANKTAN KAMPANYA

Vakıfbank, acil paraya sıkışanlara özel olarak kolları sıvadı. Başvurularda bulunmak isteyen müşteriler ellerini çabuk tutmalıdır. Bu banka da da ihtiyacınıza yönelik olarak uygun fiyatlı kredi almak mümkün….

HALKBANK 10.000 TL KREDİ

Halkbank, acil olarak kredi teklifinde bulundu. Halk bank şubelerinden ya da online olarak bu krediye başvurulabilecek. Kredi puanı yüksek olan müşteriler bu kredi fırsatından da kolaylıkla yararlanabilecekler….