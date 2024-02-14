Ayçiçek yağında indirim bekleyenlere müjde! Komili marka Ayçiçek yağı indirime girdi

Ayçiçek yağına peş peşe yapılan zamlardan sonra vatandaşlar ayçiçek yağını uygun fiyatlarla satın alabileceği marketleri araştırmaya başladı. Özellikle yeni yıldan itibaren vatandaşların uygun fiyatlarla ayçiçek yağı alabilecekleri marketlere araştırmaları bir hayli arttı. Eğer sizlerde uygun fiyatlı yarına kadar ayçiçek yağı satın almak istiyorsanız, Hakmar Express uygun fiyatlı ayçiçek yağının satışını duyurdu. 12 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatmış olduğu ayçiçek yağı indirimi 15 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Kapış kapış gidecek ayçiçek yağının stoklarla sınırlı olduğunu söylemekte fayda var.

KOMİLİ MARKA AYÇİÇEK YAĞI 169 TL’YE DÜŞÜYOR

Hakmar Express tarafından başlatılmış olan bu kampanya doğrultusunda vatandaşlar 12 15 Şubat 2024 tarihleri arasında ayçiçek yağının 4 litresini 169,50 TL’ye satın alabilecek. Normalde 179,90 TL’den satışta olan 4 litrelik Komili marka ayçiçek yağı, 12 15 2024 aktüel ürünler kataloğunda indirimli şekilde 169,50 TL’ye satılacak.