Aydın Büyükşehir Havuz Kafe: 4 Çeşit Yemek 75 TL

Havuz Kafe’de 4 çeşit yemek 75 TL, çay 1 TL. Başkan Özlem Çerçioğlu, sosyal projelerle Aydınlıların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:51
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlarla buluşturulan Havuz Kafe, hijyen ve kalite standartlarını esas alan hizmet anlayışıyla uygun fiyatlı ürünleri Aydınlıların hizmetine sunmaya devam ediyor.

Uzun yıllardır Aydınlıların uğrak noktalarından biri olan Havuz Kafe, emekliler ve öğrenciler başta olmak üzere binlerce vatandaşın ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Havuz Kafe’de 4 çeşit yemek 75 Türk lirası, menünün yanında çay ise 1 Türk Lirası karşılığında vatandaşlara sunuluyor.

Belediye ve Başkanın Açıklaması

Sosyal belediyecilik projeleri başta olmak üzere Aydınlıların yanında olacak hizmetler üretmeye devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Proje, yatırım ve çalışmalarımızla hemşehrilerimizin yanında olmaya, hizmetlerimizi vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Aydınımız için harcadığımız kaynak Aydınlıların bize emanet ettiği vergilerden oluşuyor. Vatandaşlarımızdan topladığımız her kuruş yine onların yararı için geri dönüyor. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Memnuniyet Söylentileri

Ayten Tunay: "Hastanede işlerim vardı, yemek yapamadım. Bugün, bu yaştan sonra burası bize imdat gibi. Fiyatlar gayet güzel, yemekler gayet güzel. Özlem Hanım’a sağ olsun teşekkür ediyorum"

Sündüz Yağcıoğlu: "Çok memnun olduk, fiyatlar çok uygun. Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederim, Allah kabul etsin"

Mustafa Akçan: "Büyükşehir Belediyesi’nden Allah razı olsun, her zaman burayı tercih ediyorum. Özlem Başkanımdan Allah razı olsun, çok teşekkür ederim"

Ali İlhan: "Köyde oturuyorum, Aydın’a geldiğimde mutlaka Havuz Kafe’ye uğruyorum. Özlem Başkan’a çok teşekkür ederim, kendisinden çok memnunuz"

