Aydın'da 7. Ulusal Pamuk Zirvesi gerçekleştirildi

Aydın'da "Türk Pamuğunun Geleceği" ana temasıyla 7. Ulusal Pamuk Zirvesi düzenlendi. Program, Aydın Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Pamuk Üretiminde Rekor Düzeyler

Emiralioğlu, Türkiye'de son 5 yılda ortalama 4,6 milyon dekar alanda 2,2 milyon ton kütlü pamuk ve 820 bin ton lifli pamuk üretildiğini belirtti. Dünyada tarım alanları bakımından 31'inci sırada bulunmalarına rağmen, Türkiye'nin toplam tarımsal hasıla bakımından ilk 10 içerisinde yer aldığını ifade etti. Bu durum, Türk çiftçisinin verimli toprak kullanımı başarısını gösteriyor.

İhracat ve İthalat Verileri

2024 yılında Türkiye'nin 558 milyon dolar değerinde 322 bin ton pamuk ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Emiralioğlu, aynı dönemde 1,56 milyar dolar değerinde yaklaşık 819 bin ton pamuk ithalatı yapıldığını, tekstil ve hazır giyim ihracatının ise 30,8 milyar dolar olduğuna dikkat çekti.

Pamuk, Ekonominin Temel Taşı

Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ise pamuk üretiminin ülke ekonomisi için önemine vurgu yaptı. Pamuk, sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda tekstilin temel taşıdır.

Çondur, desteklemelerdeki iyileştirmeler sayesinde 2022-2023 sezonunda ekim alanlarının 573 bin hektar seviyesine ulaştığını belirtti. Ayrıca, tarla veriminde koruma sağlandığına dikkat çekerek, 2022 yılında 2 milyon 750 bin ton kütlü pamuk ve 1 milyon ton lifli pamuk üretiminde rekor seviyelere ulaşıldığını ifade etti.

Programda Önemli İsimler Yer Aldı

Programa; Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ve Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci katıldı.

Aydın'da "Türk Pamuğunun Geleceği" ana temasıyla 7. Ulusal Pamuk Zirvesi gerçekleştirildi. Toplantıda Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Aydın'da "Türk Pamuğunun Geleceği" ana temasıyla 7. Ulusal Pamuk Zirvesi gerçekleştirildi. Toplantıda Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur (fotoğrafta) konuşma yaptı.