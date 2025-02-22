Aydın'da 7. Ulusal Pamuk Zirvesi Gerçekleştirildi

Aydın'da 7. Ulusal Pamuk Zirvesi, Türk pamuğunun geleceği için önemli bilgiler sundu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 22:12
Aydın'da 7. Ulusal Pamuk Zirvesi Gerçekleştirildi

Aydın'da 7. Ulusal Pamuk Zirvesi gerçekleştirildi

Aydın'da "Türk Pamuğunun Geleceği" ana temasıyla 7. Ulusal Pamuk Zirvesi düzenlendi. Program, Aydın Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Pamuk Üretiminde Rekor Düzeyler

Emiralioğlu, Türkiye'de son 5 yılda ortalama 4,6 milyon dekar alanda 2,2 milyon ton kütlü pamuk ve 820 bin ton lifli pamuk üretildiğini belirtti. Dünyada tarım alanları bakımından 31'inci sırada bulunmalarına rağmen, Türkiye'nin toplam tarımsal hasıla bakımından ilk 10 içerisinde yer aldığını ifade etti. Bu durum, Türk çiftçisinin verimli toprak kullanımı başarısını gösteriyor.

İhracat ve İthalat Verileri

2024 yılında Türkiye'nin 558 milyon dolar değerinde 322 bin ton pamuk ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Emiralioğlu, aynı dönemde 1,56 milyar dolar değerinde yaklaşık 819 bin ton pamuk ithalatı yapıldığını, tekstil ve hazır giyim ihracatının ise 30,8 milyar dolar olduğuna dikkat çekti.

Pamuk, Ekonominin Temel Taşı

Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ise pamuk üretiminin ülke ekonomisi için önemine vurgu yaptı. Pamuk, sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda tekstilin temel taşıdır.

Çondur, desteklemelerdeki iyileştirmeler sayesinde 2022-2023 sezonunda ekim alanlarının 573 bin hektar seviyesine ulaştığını belirtti. Ayrıca, tarla veriminde koruma sağlandığına dikkat çekerek, 2022 yılında 2 milyon 750 bin ton kütlü pamuk ve 1 milyon ton lifli pamuk üretiminde rekor seviyelere ulaşıldığını ifade etti.

Programda Önemli İsimler Yer Aldı

Programa; Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ve Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci katıldı.

Aydın'da "Türk Pamuğunun Geleceği" ana temasıyla 7. Ulusal Pamuk Zirvesi gerçekleştirildi....

Aydın'da "Türk Pamuğunun Geleceği" ana temasıyla 7. Ulusal Pamuk Zirvesi gerçekleştirildi. Toplantıda Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Aydın'da "Türk Pamuğunun Geleceği" ana temasıyla 7. Ulusal Pamuk Zirvesi gerçekleştirildi....

Aydın'da "Türk Pamuğunun Geleceği" ana temasıyla 7. Ulusal Pamuk Zirvesi gerçekleştirildi. Toplantıda Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur (fotoğrafta) konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da 7. Ulusal Pamuk Zirvesi Gerçekleştirildi
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Just Eat Takeaway, Grubhub'ı 650 Milyon Dolara Satıyor
4
Bebek bezi indirimi kovalayanlara harika bir haber var! Yüzde 35 indirim başladı
5
Çanakkale'de 190 Büyükbaş Hayvan Aracısız Olarak Satıldı
6
TÜDKİYEB Marmara Bölgesi İl Birlik Başkanları Toplantısı Çanakkale'de Gerçekleşti
7
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Tırmanışta

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi