Aydın'da İlk Kuru İncir Sezonu 400 Lira ile Başladı

Aydın'da Kuru İncir Sezonu Coşkuyla Başladı

Türkiye'nin kuru incir üretiminin kalbi Aydın'da, sezonun ilk kuru inciri, Germencik Tariş İncir Birliği tarafından sembolik olarak 400 liradan satın alındı.

İlk Ürün Teslim Edildi

Germencikli üretici Salih Demir, sezonun ilk kuru incirini Tariş İncir Birliğine teslim etti. Demir, toplamda 100 kilogram kuru incir getirdiğini belirtirken, bu yılın bereketli geçmesi için umutlarını ifade etti.

Tariş İncir Birliği'nden Açıklama

Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk ürününü 400 lira sembolik fiyatla aldıklarını duyurdu. Kacar, kuraklığa rağmen incirlerin iyi durumda olduğunu vurgulayarak, "Adetlerin bazıları küçük ancak kalite olarak geçen yılın üstünde bir kalite olacağını görüyoruz. Hava koşulları bundan sonrası için çok önemli." dedi.

2023 Hedefleri ve İhracat Planları

Kacar, geçen yıl 3 bin ton incir alımı gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise hedeflerinin 4 bin 500 ton incir almak olduğunu belirtti. Ayrıca, Tariş olarak başta Uzak Doğu, Almanya ve İtalya olmak üzere 35 ülkeye ihracat yaptıklarını ekledi.

Türkiye'de kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da, sezonun ilk ürünü, Germencik Tariş İncir Birliğince kilogramı sembolik olarak 400 liradan satın alındı.

Türkiye'de kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da, sezonun ilk ürünü, Germencik Tariş İncir Birliğince kilogramı sembolik olarak 400 liradan satın alındı.