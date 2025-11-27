Aydın Ekim'de İhracatta Artıya Geçti

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Aydın, Ekim ayında ihracatını yüzde 4,5 artırarak 194 milyon 800 bin dolara çıkardı; Ege Bölgesi genelinde artış sürdü.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:32
Aydın Ekim'de İhracatta Artıya Geçti

Aydın Ekim'de İhracatta Artıya Geçti

Ege Bölgesi ihracatındaki yükseliş Aydın'ı da olumlu etkiledi

Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet illerine göre açıkladığı Ekim ayı ihracat verilerine göre Ege Bölgesi genelinde ihracat artışı sürerken, Aydın Ekim ayında ihracatını artıran iller arasında yer aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre bölgenin 10 aylık ihracatı yüzde 2 artışla 35 milyar 827 milyon dolardan 36 milyar 464 milyon dolara ulaştı. Bölge, Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 16,23 pay aldı.

Aydın’ın Ekim ayı ihracatı yüzde 4,5 artışla 186 milyon dolardan 194 milyon 800 bin dolara yükseldi.

Ekim ayında Aydın'ın yanı sıra Muğla ve Kütahya da ihracatını artırdı. Muğla ihracatını yüzde 12 artışla 117,5 milyon dolardan 131,3 milyon dolara çıkarırken, Kütahya yüzde 3 artışla 88 milyon dolardan 90,4 milyon dolara ulaştı.

İzmir Ekim ayında 1 milyar 929 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşarak Türkiye genelinde İstanbul ve Kocaeli’nin ardından üçüncü sırada yer aldı. İzmir, 173 milyon dolarlık ihracat artışıyla Türkiye’de ihracatını en çok artıran ikinci il oldu.

Ege Bölgesi içinde Uşak, Ekim ayında ihracat artış rekortmeni olmayı sürdürdü. Öte yandan Manisa, Balıkesir ve Afyonkarahisar Ekim ayında düşüş yaşayan iller arasında yer aldı.

Afyonkarahisar Ekim ayında gerileme yaşamasına rağmen, 10 aylık dönemde yüzde 23’lük artışla Ege Bölgesi’nde ihracatını en fazla artıran il oldu.

TİCARET BAKANLIĞI’NIN FAALİYET İLLERİNE GÖRE AÇIKLADIĞI EKİM AYI İHRACAT VERİLERİNE GÖRE EGE...

TİCARET BAKANLIĞI’NIN FAALİYET İLLERİNE GÖRE AÇIKLADIĞI EKİM AYI İHRACAT VERİLERİNE GÖRE EGE BÖLGESİ GENELİNDE İHRACAT ARTIŞI SÜRERKEN, AYDIN EKİM AYINDA İHRACATINI ARTIRAN İLLER ARASINDA YER ALDI. AYDIN’IN EKİM AYI İHRACATI YÜZDE 4,5’LİK ARTIŞLA 186 MİLYON DOLARDAN 194 MİLYON 800 BİN DOLARA YÜKSELDİ.

İLGİLİ HABERLER

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun’da İlk 9 Ayda 490 bin 655 Turist Konakladı
2
Mersin 12 Basamak Yükseldi: SEGE'ye Göre Ekonomide 13'üncü İl
3
DenizBank’ın sürdürülebilirlik sendikasyonuna 1 milyar doları aşan talep
4
2025'te Bedelli Askerlikten 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira gelir
5
Adana Sanayi Odası'ndan 7 sanayi kuruluşuna ödül
6
BDDK'dan Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Kredi Sınırlaması
7
Sovcomflot: ABD Yaptırımları Yeni Zorluklar Getiriyor

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?