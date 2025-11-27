Aydın Ekim'de İhracatta Artıya Geçti

Ege Bölgesi ihracatındaki yükseliş Aydın'ı da olumlu etkiledi

Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet illerine göre açıkladığı Ekim ayı ihracat verilerine göre Ege Bölgesi genelinde ihracat artışı sürerken, Aydın Ekim ayında ihracatını artıran iller arasında yer aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre bölgenin 10 aylık ihracatı yüzde 2 artışla 35 milyar 827 milyon dolardan 36 milyar 464 milyon dolara ulaştı. Bölge, Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 16,23 pay aldı.

Aydın’ın Ekim ayı ihracatı yüzde 4,5 artışla 186 milyon dolardan 194 milyon 800 bin dolara yükseldi.

Ekim ayında Aydın'ın yanı sıra Muğla ve Kütahya da ihracatını artırdı. Muğla ihracatını yüzde 12 artışla 117,5 milyon dolardan 131,3 milyon dolara çıkarırken, Kütahya yüzde 3 artışla 88 milyon dolardan 90,4 milyon dolara ulaştı.

İzmir Ekim ayında 1 milyar 929 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşarak Türkiye genelinde İstanbul ve Kocaeli’nin ardından üçüncü sırada yer aldı. İzmir, 173 milyon dolarlık ihracat artışıyla Türkiye’de ihracatını en çok artıran ikinci il oldu.

Ege Bölgesi içinde Uşak, Ekim ayında ihracat artış rekortmeni olmayı sürdürdü. Öte yandan Manisa, Balıkesir ve Afyonkarahisar Ekim ayında düşüş yaşayan iller arasında yer aldı.

Afyonkarahisar Ekim ayında gerileme yaşamasına rağmen, 10 aylık dönemde yüzde 23’lük artışla Ege Bölgesi’nde ihracatını en fazla artıran il oldu.

