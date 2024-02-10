Aylık 2700 TL ödeyerek acil nakit ihtiyacınızı anında karşılayacaksınız! İş Bankası acil nakit ihtiyacı olanlara duyurdu

Acil ihtiyaç kredisi ihtiyacı olan vatandaşlara müjde bu sefer İş Bankası’ndan verildi. İş Bankası 50.000 TL tutarında kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Aylık sadece 2742,75 TL’den sahip olacağınız bu kredi için vade seçeneği de oldukça fazla. Sizlerle uygun fiyatlarla, düşük faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sahibi olmak istiyorsanız müjdenizi isteriz! İşte İş Bankası’nın 50.000 TL tutarında sunmuş olduğu ihtiyaç kredisinin detayları…

AYLIK 2742,75 TL TAKSİT TUTARIYLA 36 AY ÖDEMLİ KREDİNİZ CEBİNİZDE

İş Bankası acil krediye ihtiyacı olan vatandaşlara, aylık ödemesi sadece 2742,75 TL olacak bir kredi imkanı sunuyor. 50 Bin TL tutarında sunulacak bu kredi için vatandaşlar 36 ay vade seçeneğine kadar değerlendirme yapabilecekler. Dilerseniz 12 ve 24 ay vade seçeneklerini de kullanarak bu krediye sahip olmaları mümkün. Eğer anında kredi alabileceğiniz bir fırsattan yararlanmak istiyorsanız; muhakkak İş Bankası’nın sunmuş olduğu bu kredi seçeneğine göz atmalısınız!

%3,71 FAİZ ORANLI KREDİNİZİ DAKİKALAR İÇERİSİNDE ALABİLECEKSİNİZ

İş Bankası tarafından sigortalı şekilde sunulacak bu ihtiyaç kredisi imkanı için eğer 50.000 TL kredi çekeceksiniz; % 3,71 faiz oranıyla 98.739 TL geri ödeyeceksiniz. Banka tarafından 275 TL tahsis ücreti ve 210,98 TL de hayat sigortası ödemesi alınacağı belirtilerek toplamda ek ücretler 485,98 TL olarak açıklandı.



