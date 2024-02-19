Aynı sütü alana ikincisi yüzde 50 indirimli satılacak! O market duyurdu

Sütlerde indirim bekliyorsanız müjdeli haber Migros marketler tarafından duyuruldu. Migros marketlerde sütlerde aynı ürünün ikincisini alan %50 indirimli şekilde kampanyadan yararlanabilecek. 17 Şubat tarihi ile başlatılmış olan bu kampanyadan Money kart ya da Money bonus sahibi olan vatandaşlar kolaylıkla yararlanabilecek. Sizler de 20 Şubat 2024 tarihine kadar eğer Money kart ya da Money bonusunuz varsa mağaza stokları ile sınırlı olan bu kampanyadan kesinlikle yararlanmalısınız!
HANGİ SÜTÜ ELİNİZİ ATSANIZ İKİNCİSİ %50 İNDİRİMDE
Migros marketler tarafından başlatılan bu indirimli süt kampanyası doğrultusunda vatandaşlar dilerlerse Migros online kanallardan dilerlerse de Migros market şubeleri üzerinden başlatılan bu kampanyadan yararlanabilecekler. Pınar, İçim, Torku, Sek gibi birçok markanın sütlerinin ikincisine %50 indirimli şekilde satın alabilecekler. İşte Migros marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılan süt ürünleri…
- Pınar Süt 1 L
- İçim Rahat Laktozsuz Süt 1 L
- İçim Süt 1 L
- Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L
- Pınar Süt 200 Ml
- Torku Uht Süt 1 L
- Sek Süt 1 L
- Pınar Kido Kakaolu Süt 180 Ml
- Torku Yarım Yağlı Süt 1 L
- NESTLÉ® NESQUIK® Kakaolu Süt 180 Ml
- İçim İçimino Çilekli Süt 180 Ml
- Sek Süt 200 Ml
- İçim Süt 200 Ml
- İçim Rahat Laktozsuz Süt 200 Ml
- Danone Disney Kakaolu Süt 180 Ml
- İçim İçimino Çikolatalı Süt 180 Ml
- İçim Yarım Yağlı Süt 1 L
- Nesquik Çilek Aromalı Süt 180 Ml
- Pınar Protein Vanilya Aromalı Süt 500 ml
- Pınar Protein Çilekli Süt 500 ml
- Torku Uht Süt 500 Ml
- Pınar Süt 4X1 L