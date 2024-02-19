Aynı sütü alana ikincisi yüzde 50 indirimli satılacak! O market duyurdu

Sütlerde indirim bekliyorsanız müjdeli haber Migros marketler tarafından duyuruldu. Migros marketlerde sütlerde aynı ürünün ikincisini alan %50 indirimli şekilde kampanyadan yararlanabilecek. 17 Şubat tarihi ile başlatılmış olan bu kampanyadan Money kart ya da Money bonus sahibi olan vatandaşlar kolaylıkla yararlanabilecek. Sizler de 20 Şubat 2024 tarihine kadar eğer Money kart ya da Money bonusunuz varsa mağaza stokları ile sınırlı olan bu kampanyadan kesinlikle yararlanmalısınız!





HANGİ SÜTÜ ELİNİZİ ATSANIZ İKİNCİSİ %50 İNDİRİMDE

Migros marketler tarafından başlatılan bu indirimli süt kampanyası doğrultusunda vatandaşlar dilerlerse Migros online kanallardan dilerlerse de Migros market şubeleri üzerinden başlatılan bu kampanyadan yararlanabilecekler. Pınar, İçim, Torku, Sek gibi birçok markanın sütlerinin ikincisine %50 indirimli şekilde satın alabilecekler. İşte Migros marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılan süt ürünleri…