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Azerbaycan ve Suriye'den Tarım Diplomasi Vurgusu

Azerbaycan ve Suriye Tarım Bakanları, Tarım Diplomasisi Atölyesi'nde tarımsal üretim ve diplomasi konularına değindi.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 14:36
Azerbaycan ve Suriye'den Tarım Diplomasi Vurgusu

Azerbaycan ve Suriye Tarım Bakanları Tarım Diplomasisi Atölyesi'nde Bir Araya Geldi

Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinin tarımsal üretim potansiyeline dikkat çekti. Memmedov, Türkiye'de gerçekleştirilen arazi toplulaştırma uygulamalarını gerçekleştirmek için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Gelecek hafta düzenlenecek olan IV. Tarım Orman Şurası çerçevesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan "Tarım Diplomasisi Atölyesi" etkinliği, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşecek. Etkinlikte, "Günümüz Dünyasında Tarım Diplomasisi" başlıklı özel oturumda Memmedov, tarımın ve tarım diplomasisinin önemini vurguladı.

Memmedov, çiftçilerin yaşam standartlarının artırılması gerektiğinin altını çizerek, "Ürettiğimiz siyasetin çiftçinin ve tarımda çalışanların hayatına etkisi yoksa, politikalarımız uzun vadeli ve sağlıklı olmayacaktır" dedi.

İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği

Memnmedov, gıda güvenliği ve sağlığının önemine de değinerek, iklim değişikliğinin gıda güvenliği ve arzı üzerinde yarattığı sorunları gündeme getirdi. Son zamanlarda yaşanan taşkınlar, zirai donlar ve kuraklık gibi doğal olayların tarımı olumsuz etkilediğini belirtti.

"İklim değişikliği konusundaki araştırmalara ve tarım faaliyetlerine yeniden bakılması gerekmektedir. Tarım Şurası, bu konular için iyi bir platformdur. Ülkelerin birbirlerine destek olması, tarım politikalarını ve diplomasisini ileri taşıyabilir" diyerek, tarım projelerine finansman desteğinin önemine vurgu yaptı.

Karabağ'da Sağlıklı Gıda Üretimi İçin Hazırlıklar Sürüyor

Memmedov, Azerbaycan ordusunun 2020 yılında kurtardığı Karabağ bölgesinde tarım alanında yapılacak projeleri anlattı. Bu bölgelerin yeşil enerji ve sağlıklı gıda üretimi için önemli olduğunu belirten Memmedov, buraya dönecek gençlerin tarım sektöründe aktif rol alması gerektiğini ifade etti.

"Karabağ, sağlıklı ve doğal gıdanın üretimi için önemlidir. Bu araziler, hastalıklardan arındırılmış ham yerlerdir ve yeni dikilecek bitkilerin daha sağlıklı olmasını sağlayacak şekilde çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Suriye'den Tarım Diplomasi Çağrısı

Suriye Tarım Bakanı Emced Bedr, tarımın her ülkenin politikalarını ciddi anlamda etkilediğini belirterek, ülkelerin tarımsal üretimdeki istikrarsızlıklarla mücadele ettiğini ifade etti. Tarım diplomasisinin uluslararası bir problem olan iklim değişikliği ve üretim yetersizliği konularında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Bedr, "Tarım sektörü üzerindeki kıtlık, insanların yaşam kalitesini etkileyecektir. Ülkeler arasındaki işbirliği, tarım alanındaki olumsuzluklarla baş etmede kritik öneme sahiptir" dedi.

Yatırıma İhtiyaç Vurgusu

Emced Bedr, Suriye'de yaşanan yıkımdan sonra tarımı tekrar ayağa kaldırmak için ciddi çalışmalar yapmak gerektiğini söyledi. Yeni bir tarım politikası oluşturmanın şart olduğunu da belirten Bedr, "Su kaynaklarımızda azalma var, bu nedenle diplomatik ilişkilerimizi hızlandırmalıyız. Tarım ve hayvancılıkla ilgili yatırımcılarla görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, İstanbul’da düzenlenen ''Tarım Diplomasisi Forumu''na...

Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, İstanbul’da düzenlenen ''Tarım Diplomasisi Forumu''na katılarak konuşma yaptı.

Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, İstanbul’da düzenlenen ''Tarım Diplomasisi Forumu''na...

Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, İstanbul’da düzenlenen ''Tarım Diplomasisi Forumu''na katılarak konuşma yaptı.

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