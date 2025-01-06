İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Raporu: Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında dolar, 35,3440 liradan işlem görürken, avro 36,6340 liradan satılıyor. Gün ortasındaki bu veriler, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğinde.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,10'luk bir artış ile 10.085,09 puana ulaştı. Cuma gününü 10.075,17 puandan kapatan endeks, haftaya %0,33'lük bir yükselişle 10.108,92 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,97 puan artış kaydederek 10.085,09 puana yükseldi. Gün içerisinde en düşük 10.069,23, en yüksek ise 10.124,32 puanı görmekte.

Sektör Performansları

Günün ilk yarısında sanayi endeksi %0,36, teknoloji endeksi %0,87, mali endeks %0,31 ve hizmetler endeksi %0,27 değer kazandı. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 73'ü değer kazanırken, 26'sı değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri arasında Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Petkim ve Yapı ve Kredi Bankası bulunmakta.

Uluslararası Piyasalarda Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla altının ons fiyatı %0,2 düşüşle 2.633 dolar seviyesinde bulunuyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,4 kayıpla 76,1 dolardan işlem görmekte.

Döviz Pariteleri

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0360, sterlin/dolar paritesi 1,2480 ve dolar/yen paritesi 157,70 düzeyinde işlem görüyor.