Bafra Karma OSB: Yeni Yatırımlar ve Altyapı Projeleriyle Güçleniyor

Bafra Karma OSB yeni yatırımlar ve altyapı çalışmalarıyla öne çıkıyor

Samsun’un üretim odaklı kalkınma vizyonunun merkezi Bafra Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yeni yatırım talepleri ve hayata geçirilen altyapı projeleriyle bölgesel üretimi güçlendirmeye devam ediyor. Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen OSB Yönetim Kurulu Toplantısı’nda devir, kiralama ve süre uzatma talepleri ele alınarak yatırım trafiği değerlendirildi.

İstihdam ve yatırım profili

Toplam 228 hektar üzerinde faaliyet gösteren Bafra Karma OSB’de 88 firma ve 2.350 çalışan bulunuyor. Bölgede 60 firma üretime devam ederken, 7 firma inşaat, 22 firma ise proje aşamasında yer alıyor. Ayrıca 4 firma geçici üretime ara verirken, 111 sanayi parselinin 93'ü yatırımcılara tahsis edilmiş ve 18'i yeni yatırımcılar için hazır tutuluyor. Artan başvuru sayısı OSB’nin cazibesinin güçlendiğini gösteriyor.

Çevresel altyapıda önemli adım: Atık su arıtma tesisi

Sanayi üretiminin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik olarak, 2023 yatırım programı kapsamında 7 bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi hayata geçiriliyor. Tesis, bölgenin çevresel sürdürülebilirliğini destekleyecek ve sanayinin uzun vadeli altyapı ihtiyaçlarını güvence altına alacak.

Güvenlik ve acil durum hizmetleri güçlendiriliyor

Bafra OSB’de üretimle birlikte güvenlik ve acil durum yönetimi de öncelikler arasında yer alıyor. Bölgede 112 acil sağlık merkezi, tam donanımlı itfaiye hizmet binası ve jandarma karakol binası inşa ediliyor. Bu projeler tamamlandığında acil müdahale süreleri kısalacak, yangın ve endüstriyel acil durumlara hızla müdahale edilebilecek ve güvenlik denetimleri sürekli hale gelecek.

Altyapı ve ulaşım düzenlemeleri

Geçen yıl yapılan altyapı ve ulaşım yenilemeleri ile üretim ortamı daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Yağmur suyu kanallarının temizlenmesi, yol bakım-onarım çalışmaları, yeni nizamiye binası ve güvenlik personeli takviyesi OSB içi işleyişi güçlendirdi.

Planlama ve alan dağılımı

Bafra Karma OSB planlaması sosyal ve çevresel ihtiyaçları da dikkate alıyor. Alan dağılımı şu şekilde: yüzde 54 sanayi parseli, yüzde 23 sağlık koruma bandı, yüzde 12 yol ve otopark, yüzde 5 yeşil alan, yüzde 2 spor alanı, yüzde 2 arıtma tesisi alanı ve yüzde 2 idari ve sosyal donatı. Bu planlama ile OSB, üretim kapasitesini artırırken aynı zamanda çevresel ve sosyal altyapısını da güçlendirmeyi hedefliyor.

BAFRA KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ