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Bafra Ovası'nda Hububat Hasadı Başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde hububat hasadı başladı, dekar başı verimler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 16:07
Bafra Ovası'nda Hububat Hasadı Başladı

Bafra Ovası'nda Hububat Hasadına Başlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, tahıl ürünleri için hasat dönemi başladı. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın kasım ve aralık aylarında ekimleri yapılan hububatların, bu yıl için hasadının planlandığı gibi haziran ayında başlaması gerektiğini ancak havaların yağışlı geçmesi sebebiyle bir gecikme yaşandığını belirtti.

Tosuner, Bafra Ovası'nda toplamda 200 bin dekar alana buğday ve 20 bin dekar alana arpa ekildiğini söyleyerek, "Bu rakamlar az, daha fazla ekilebilir ama farklı ürün ekimleri de yapılıyor," şeklinde konuştu.

Verim Durumu ve Sorunlar

Hasat döneminde bazı biçerdöver operatörlerinin aceleci davrandığını vurgulayan Tosuner, "Biçerdöver ne kadar ağır giderse hasat o kadar verimli olur. Bafra'da dönüm başına ve hak usulü işlem yapılır. Ovada, dönüm başına 380 ile 420 lira arasında hasat yapılmaktadır," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Tosuner, aynı araya peş peşe aynı ürün ekilmesinin verimde düşüşe yol açtığını da belirtti. "Üç kez aynı ürün dikildiğinde hiç verim olmuyor. Hububat arazilerine tütün ve ayçiçeği gibi ürünler ekildiğinde verim ve kalite yüksek oluyor," dedi. Şu anda dekar başına arpada 650 kilogram, buğdayda ise 350 ila 500 kilogram verim alındığını ifade etti.

Maliyetler ve Kalite

Tosuner, yağmur yağmaması halinde Bafra'da 10 gün içerisinde hububat hasadının tamamlanabileceğini kaydetti. Maliyetlerin yüksek olmasının çiftçiyi mağdur ettiğine dikkat çeken Tosuner, Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday fiyatını 13,5 lira, arpa fiyatını ise 11 lira olarak belirlediğini belirtti, ancak ürün bedellerinin zamanında ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Üretim kalitesinin yüksek olduğunu ifade eden Tosuner, "Bizler üretmeye devam edeceğiz. Lütfen biçerdöverciler dikkat etsin, emeği heba etmesin. Herkes akşam evine huzurlu gitsin," şeklinde konuştu.

Gerzeliler Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mehmet Kalaycı ise 40 dönüm arazisine hububat ektiğini dile getirerek, hasadın tüm çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde ekilen hububatın hasadı başladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde ekilen hububatın hasadı başladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde ekilen hububatın hasadı başladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde ekilen hububatın hasadı başladı.

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