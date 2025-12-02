Bafra Sera OSB: Modern Seralarla bin 500 Kişilik İstihdam Hedefi

Samsun Bafra Sera OSB'de topraksız modern seralarla üretim ve ihracat başladı; yaklaşık bin 500 kişilik istihdam ve kadın ağırlıklı iş gücü hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 20:55
Bafra Sera OSB: Modern Seralarla bin 500 Kişilik İstihdam Hedefi

Bafra Sera OSB: Modern Seralarla bin 500 Kişilik İstihdam Hedefi

SAMSUN (İHA) – Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde (OSB) modern seralarda topraksız tarım üretimi hız kazanırken, bölgenin ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Konum ve alansal yapı

Samsun Valiliği, Kızılırmak’ın bereketiyle şekillenen Bafra Ovası’nda kurulan bölgenin hem tarımsal üretim hem de ihracat potansiyeli taşıdığını açıkladı. Sera Organize Tarım Bölgesi, Samsun’a 47 kilometre, havalimanına 60 kilometre, demiryoluna 45 kilometre ve Samsun Limanı’na 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Toplam 1 milyon 194 bin metrekare alanın 800 bin metrekaresi bitkisel üretim, 60 bin metrekaresi tarımsal sanayi alanı olarak planlandı.

Yatırımcılara hazır altyapı

Bölgede yatırımcılara yönelik altyapı çalışmaları tamamlandı. Yağmur suyu, atık su, içme-kullanma suyu, yol, kaldırım, aydınlatma, doğalgaz, telekomünikasyon, fiber internet ve modern paket arıtma tesisi gibi hizmetlerle birlikte yer tahsisleri yapıldı. Doluluk oranı yüzde 85’e ulaşırken, toplam 16 firmaya tahsis gerçekleştirildi.

İhracat başladı, istihdam hedefi bin 500

Bölgede 5 firma faaliyete geçmiş, 5 firmanın sera inşaat çalışmaları ise devam ediyor. Üretime geçen ilk firmalar Almanya, Polonya ve Rusya pazarlarına ihracat gerçekleştirdi. Tüm tesisler tam kapasiteyle devreye girdiğinde bölgede yaklaşık bin 500 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor; istihdam ağırlıklı olarak kadınlardan oluşuyor.

Eğitim, Ar-Ge ve sosyal destek projeleri

Bölgede çalışanlar için Bafra Sera OTB Anaokulu ve Kreş Projesi çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Süreçte yer alan Ar-Ge serasıyla Bafra Dedeli Tarım Meslek Lisesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerine staj imkânı sağlanması hedefleniyor. Bu sayede firmaların ihtiyaç duyduğu kalifiye personelin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nin yenilenebilir enerji kaynakları, Sıfır Atık ve Yeşil OSB kriterlerine uygun çalışmalarla entegre bir yapı hedeflediği vurgulandı.

SAMSUN BAFRA SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ’NDE MODERN SERALARDA TOPRAKSIZ TARIMLA ÜRETİM ARTARKEN...

SAMSUN BAFRA SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ’NDE MODERN SERALARDA TOPRAKSIZ TARIMLA ÜRETİM ARTARKEN, KADINLARIN AĞIRLIKTA OLDUĞU YAKLAŞIK BİN 500 KİŞİLİK İSTİHDAMIN BÖLGE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR.

SAMSUN BAFRA SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ’NDE MODERN SERALARDA TOPRAKSIZ TARIMLA ÜRETİM ARTARKEN...

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'nin Gıda İhracatı Helal Expo'da Öne Çıktı
2
Türkiye Innovation Week 2025 Haliç'te — İnovasyonda Öncü Ülke Hedefine Katkı
3
O tarihi bekleyenin hesabına 45 bin 200 TL nakit ödeme! Bayramda bayram ettirecek
4
Faturasını ödeyemeyen başvursun! Başvuranlara tek seferlik 750 TL destek!
5
Sinop’ta Yılbaşı Pazarı Açıldı — Yerel Üreticiye Destek
6
Bafra Sera OSB: Modern Seralarla bin 500 Kişilik İstihdam Hedefi
7
Vezirköprü'de ORKÖY Desteği: 1 İş Makinesi, 2 Traktör ve 28 İnek Teslimi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde