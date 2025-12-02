Bafra Sera OSB: Modern Seralarla bin 500 Kişilik İstihdam Hedefi

SAMSUN (İHA) – Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde (OSB) modern seralarda topraksız tarım üretimi hız kazanırken, bölgenin ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Konum ve alansal yapı

Samsun Valiliği, Kızılırmak’ın bereketiyle şekillenen Bafra Ovası’nda kurulan bölgenin hem tarımsal üretim hem de ihracat potansiyeli taşıdığını açıkladı. Sera Organize Tarım Bölgesi, Samsun’a 47 kilometre, havalimanına 60 kilometre, demiryoluna 45 kilometre ve Samsun Limanı’na 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Toplam 1 milyon 194 bin metrekare alanın 800 bin metrekaresi bitkisel üretim, 60 bin metrekaresi tarımsal sanayi alanı olarak planlandı.

Yatırımcılara hazır altyapı

Bölgede yatırımcılara yönelik altyapı çalışmaları tamamlandı. Yağmur suyu, atık su, içme-kullanma suyu, yol, kaldırım, aydınlatma, doğalgaz, telekomünikasyon, fiber internet ve modern paket arıtma tesisi gibi hizmetlerle birlikte yer tahsisleri yapıldı. Doluluk oranı yüzde 85’e ulaşırken, toplam 16 firmaya tahsis gerçekleştirildi.

İhracat başladı, istihdam hedefi bin 500

Bölgede 5 firma faaliyete geçmiş, 5 firmanın sera inşaat çalışmaları ise devam ediyor. Üretime geçen ilk firmalar Almanya, Polonya ve Rusya pazarlarına ihracat gerçekleştirdi. Tüm tesisler tam kapasiteyle devreye girdiğinde bölgede yaklaşık bin 500 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor; istihdam ağırlıklı olarak kadınlardan oluşuyor.

Eğitim, Ar-Ge ve sosyal destek projeleri

Bölgede çalışanlar için Bafra Sera OTB Anaokulu ve Kreş Projesi çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Süreçte yer alan Ar-Ge serasıyla Bafra Dedeli Tarım Meslek Lisesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerine staj imkânı sağlanması hedefleniyor. Bu sayede firmaların ihtiyaç duyduğu kalifiye personelin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nin yenilenebilir enerji kaynakları, Sıfır Atık ve Yeşil OSB kriterlerine uygun çalışmalarla entegre bir yapı hedeflediği vurgulandı.

