Bafra Sera OTB'de İleri Teknolojiyle Topraksız Çilek Üretimi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) ileri teknolojiyle topraksız tarım yapan firmayı ziyaret ederek yürütülen üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İklim koşullarından bağımsız üretim imkânı sunan altyapısıyla dikkat çeken tesiste, heyet 48 bin metrekarelik alanda topraksız tarımla çilek yetiştiriciliği yapılan bölümleri gezdi. Firma yetkilileri, üretim süreci, verimlilik ve teknolojik donanım hakkında heyete sunum yaptı.

Ziyarete Katılanlar

Ziyarete Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Yıldız, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdal Sefa Kocabaş ve Bafra Sera OSB Müdürü Hamit Bozer katıldı.

