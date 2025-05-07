Bakan Bayraktar: 2024'te Yenilenebilir Enerjide Rekor Kurulu Güç Devreye Alındı

Bakan Bayraktar, Yenilenebilir Enerjide Rekor Açıklaması Yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024 yılı itibarıyla rüzgar ve güneş enerjisi alanında toplam 6,818 megavat kurulu gücün devreye alındığını bildirdi. Bayraktar, "Bununla bir rekor kırıyoruz. Bu yıl inşallah bu rakamın üzerine çıkacak, yeni bir 'rekor kurulu gücü' devreye alacağız" şeklinde vurguladı.

Türkiye Yüzyılı: Dışa Bağımlılığı Azaltma Adımları

Bakan Bayraktar, konuşmasında, Türkiye Yüzyılı kapsamında enerji arz güvenliğini sağlarken dışa bağımlılığı azaltacak adımlar attıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine yönelik projeler hakkında bilgi veren Bayraktar, bu alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı.

Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekerek, "Rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü son 23 yılda sıfırdan 35 bin megavatın üzerine çıkarttık. Rüzgar ve güneş enerjisi üretimimizle, ülkemizdeki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını karşılar hale geldik" diye konuştu.

Hedef 120 Bin Megavat

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeli ile güneş ve rüzgar projelerine yatırımcılarla yerli ekipman kullanımı zorunluluğunu getirdiklerini hatırlatan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanım, geçtiğimiz yıl Bakü'de rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkarma hedefimizi tüm dünyaya ilan ettiniz. Bizler de bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza hız verdik" dedi.

Bayraktar, açılışı gerçekleştirilecek yeni santrallerin toplam kurulu gücünün 6,818 megavat olduğunu belirterek, "2035 yılına kadar her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışmaları düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlk Yatırım ve Yarışmalarla Hedefe Ulaşılacak

GEçtiğimiz yıl gerçekleştirilen YEKA yarışmalarında, yerli ve yabancı birçok yatırımcıdan yoğun ilgi gördüklerini açıklayan Bayraktar, bu yarışmalar sayesinde 220 milyon dolarlık yatırım katkı bedeli elde edildiğini belirtti. Önümüzdeki 3 yıl içinde 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflediklerini kaydeden Bayraktar, bu projelerle yaklaşık 2 milyon 300 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacaklarını ifade etti.

Yeşil Enerji Koridoru Oluşturma Vizyonu

Bayraktar, Avrupa'da yaşanan elektrik kesintilerinin dengeli bir üretim portföyünün önemini bir kez daha kanıtladığını belirterek, komşu ülkelerle yüksek iletim bağlantı kapasitesine sahip bir elektrik şebekesi oluşturacaklarını açıkladı. Ayrıca, gelecek 10 yılda 28 milyar dolarlık yatırımla 14 bin 700 kilometre uzunluğunda elektrik hatları inşa edileceğini ifade etti.

Sonuç olarak, Bayraktar, Türkiye'nin 2023 ve 2035 hedefleri doğrultusunda temiz enerji alanında önemli bir yatırım yüzyılına adım attıklarını vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.