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Bakan Bayraktar: 2050'ye Kadar 20 Gigavat Nükleer Güç Hedefi

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2050'ye kadar 20 gigavat nükleer güç devreye almayı planladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:36
Bakan Bayraktar: 2050'ye Kadar 20 Gigavat Nükleer Güç Hedefi

Bakan Bayraktar, 2050'ye Kadar 20 Gigavat Nükleer Güç Hedefi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Akkuyu nükleer santralinin yanı sıra Sinop ve Trakya bölgelerinde iki yeni nükleer santral inşa etmeyi planladığını duyurdu. Bayraktar, "2050 yılına kadar 20 gigavat nükleer kurulu gücümüzü devreye alarak net sıfır emisyon hedefine katkı sunacağımıza inanıyoruz." dedi.

İklim Değişikliği Konferansı'nda Nükleer Enerji Vurgusu

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu açıklama Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) sırasında yapıldı. Bu konferansta, 2050 net sıfır emisyon hefine ulaşmada nükleer enerjinin önemi bir kez daha ön plana çıktı.

Geçen yıl Dubai'de düzenlenen COP28'de, ABD'nin öncülüğünde, Fransa, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin imzaladığı "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"na bu yıl 6 ülke daha katıldı. Türkiye de bu ülkeler arasında yer aldı.

Nükleer Enerji ve Sıfır Emisyon Hedefi

Bakan Bayraktar, "Dünyanın 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için nükleer enerjinin kilit bir rol oynadığına dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl COP28'de imzalanan deklarasyon, toplamda 31 ülke tarafından onaylandı. Bu bildirge teknoloji gelişimi ve finansman olanaklarının genişletilmesine yardımcı olacaktır." diye belirtti.

Bayraktar, Türkiye’nin nükleer programının iddialı olduğunu vurguladı ve inşa halindeki Akkuyu Nükleer Santrali'nin bu yolculukta önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Santralin, 2028 yılı sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor ve devreye alındığında, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayabilecek.

Gelecek Hedefleri ve Küresel İşbirliği

Sinop ve Trakya bölgelerinde iki yeni nükleer santral yapmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, aynı zamanda büyük nükleer santrallerin yanında yeni nesil küçük modüler reaktörleri de dahil etmeyi planladıklarını söyledi.

Bakan Bayraktar, "Halihazırda dünyada 31 ülkede 415 nükleer santral mevcut olup, toplam nükleer enerji kurulu gücü ise 400 gigavat düzeyindedir. 2050’ye kadar bu gücün 1200 gigavata çıkarılması hedeflenmektedir. ABD, COP29 sürecinde mevcut nükleer kurulu güçlerine ilave 200 gigavat ekleyeceğini bildirdi." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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