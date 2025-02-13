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Bakan Bayraktar, İliç Maden Kazası İçin Hukuki Süreci Takip Ediyor

Bakan Bayraktar, İliç'teki maden kazasına ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini ve işçi güvenliğini artırmak için çalışmalar yapıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:46
Bakan Bayraktar, İliç Maden Kazası İçin Hukuki Süreci Takip Ediyor

Bakan Bayraktar'dan İliç Maden Kazası Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde geçen yıl 13 Şubat'ta meydana gelen maden kazasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kazaya neden olan ihmallerin tüm yönlerinin açığa çıkarılmasının ve sorumluların adalet önünde hesap vermesinin sağlanacağını belirtti.

Kaybedilen Madenci Kardeşlerimizi Unutmadık

Bakan Bayraktar, acının hala taze olduğunu vurgulayarak, "Kaybettiğimiz 9 madenci kardeşimizi bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca, işçilerin can güvenliği için daha güçlü adımlar atacaklarını ve denetimleri sıkılaştıracaklarını ifade etti.

Gelecekte Benzer Acıların Yaşanmaması İçin Çalışmalar Sürüyor

Bakan, "Alın teriyle, emeğiyle bu ülkeye değer katan işçilerimizin can güvenliği için gereken tüm tedbirleri hayata geçiriyoruz. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için çalışıyoruz" dedi. Yürütülen hukuki sürecin yakından takip edildiğini belirten Bayraktar, toplumun maden kazalarına karşı daha duyarlı hale gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

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