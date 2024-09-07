Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bakan Bayraktar, Osmaniye'de Enerji Üretimi ve Doğal Gaz Hedeflerini Duyurdu

Bakan Alparslan Bayraktar, Osmaniye'de doğal gaz üretimini ve gelecekteki hedefleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 18:25
Bakan Bayraktar, Osmaniye'de Enerji Üretimi ve Doğal Gaz Hedeflerini Duyurdu

Bakan Bayraktar, Osmaniye'de STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osmaniye'de düzenlenen istişare toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, 'Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz bugün 6 milyon metreküpe ulaştı ve hedefimiz 2026'da bu rakamı 20 milyon metreküpe çıkarmak' dedi.

Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma Önemli

Osmaniye'nin 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen iller arasında yer aldığını vurgulayan Bayraktar, 'Şehirlerin yaralarının en kısa sürede sarılması ve eski düzene dönüş en kritik önceliklerimiz arasında' diye ekledi.

Enerji Altyapılarındaki Gelişmeler

Bakan, Osmaniye'de elektrik ve doğal gaz altyapısının güçlendiğini belirtirken, '2002 yılından bu yana abone sayısı iki katına çıkarken elektrik tüketiminde dört kat artış yaşandı' dedi.

Doğal Gazda Milli Hedefler

Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacını büyük ölçüde yerli kaynaklardan sağlama hedefinde olduklarını belirtti. 'Türkiye'de 20 milyon hanenin doğal gaz kullanıyor. Bunun yarısını kendi üretimimizle karşılayacağız' ifadesini kullandı.

Mavi Vatan ile Yeni Başarılar

'Mavi Vatan' projesi hakkındaki eleştirilere cevap veren Bayraktar, 'Mavi Vatan'da masal değil destan yazıyoruz.' diyerek Türkiye'nin bu alandaki üretiminin artacağını ifade etti.

Gelecek Hedefleri

2025 yılına kadar Türkiye'nin günlük 200 bin varil petrol üretimine ulaşma hedefiyle ilgili bilgi veren Bayraktar, 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali Türkiye'nin 70 yıllık rüyasıdır' dedi.

Toplantıya AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa da katıldı. Bakan Bayraktar, program sonrası Osmaniye Valiliğini ziyaret ederek Vali Erdinç Yılmaz ile kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları