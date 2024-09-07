Bakan Bayraktar, Osmaniye'de Enerji Üretimi ve Doğal Gaz Hedeflerini Duyurdu

Bakan Bayraktar, Osmaniye'de STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osmaniye'de düzenlenen istişare toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, 'Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz bugün 6 milyon metreküpe ulaştı ve hedefimiz 2026'da bu rakamı 20 milyon metreküpe çıkarmak' dedi.

Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma Önemli

Osmaniye'nin 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen iller arasında yer aldığını vurgulayan Bayraktar, 'Şehirlerin yaralarının en kısa sürede sarılması ve eski düzene dönüş en kritik önceliklerimiz arasında' diye ekledi.

Enerji Altyapılarındaki Gelişmeler

Bakan, Osmaniye'de elektrik ve doğal gaz altyapısının güçlendiğini belirtirken, '2002 yılından bu yana abone sayısı iki katına çıkarken elektrik tüketiminde dört kat artış yaşandı' dedi.

Doğal Gazda Milli Hedefler

Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacını büyük ölçüde yerli kaynaklardan sağlama hedefinde olduklarını belirtti. 'Türkiye'de 20 milyon hanenin doğal gaz kullanıyor. Bunun yarısını kendi üretimimizle karşılayacağız' ifadesini kullandı.

Mavi Vatan ile Yeni Başarılar

'Mavi Vatan' projesi hakkındaki eleştirilere cevap veren Bayraktar, 'Mavi Vatan'da masal değil destan yazıyoruz.' diyerek Türkiye'nin bu alandaki üretiminin artacağını ifade etti.

Gelecek Hedefleri

2025 yılına kadar Türkiye'nin günlük 200 bin varil petrol üretimine ulaşma hedefiyle ilgili bilgi veren Bayraktar, 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali Türkiye'nin 70 yıllık rüyasıdır' dedi.

Toplantıya AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa da katıldı. Bakan Bayraktar, program sonrası Osmaniye Valiliğini ziyaret ederek Vali Erdinç Yılmaz ile kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.