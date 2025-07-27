DOLAR
40,52 0,03%
EURO
47,62 0,12%
ALTIN
4.339,75 0,23%
BITCOIN
4.842.755,29 -0,56%

Bakan Bayraktar, TercihFest 2025'te Gençlere Enerji Vizyonunu Açıkladı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 70 yıllık nükleer hayalin gerçeğe dönüştüğünü vurguladı ve gençlere enerji sektörü hakkında bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 14:57
Bakan Bayraktar, TercihFest 2025'te Gençlere Enerji Vizyonunu Açıkladı

Bakan Bayraktar, Enerji Alanında Gelecek Vizyonunu Paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunda nükleer gücün önemini vurgulayarak, "Türkiye 70 yıllık nükleer hayalini artık gerçeğe dönüştürüyor." dedi.

TercihFest 2025 Etkinliği Gençleri Bir Araya Getirdi

Bakan Bayraktar, İbn Haldun Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle düzenlenen "Yarınki Türkiye" temalı TercihFest 2025 etkinliğinde üniversite adaylarıyla buluştu. Öğrencilere enerji alanında bilgi veren Bayraktar, "Saliselerden yüzyıllara uzanan bir alanda çalışıyoruz. Enerji, hayatımızın her anında bizim ihtiyacımız olan bir hizmet." şeklinde konuştu.

Enerji Talebi ve Güvenliği

Bayraktar, dünya genelinde elektrikleşmenin arttığını ve gelecekte enerji ihtiyacının daha fazla olacağını belirterek, "Yapay zeka ve büyük veri, enerjiyi daha da kritik hale getirecek. Meslek seçiminde hangi alanın gelişime açık olduğuna dikkat etmelisiniz. Enerji, bu alanlardan biridir." dedi.

Dışa Bağımlılığın Ortadan Kaldırılması

Enerji güvenliğini sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltmak hedefi doğrultusunda gerekli çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bayraktar, "Enerjide dışa bağımlılık Türkiye'nin kaderi değil. Kendi gemilerimizle araştırma yapıyor, doğal gaz ve petrol arıyoruz." dedi.

Nükleer Enerji ve Gelecek Hedefleri

Türkiye'nin nükleer enerji planlarından bahseden Bayraktar, "Akkuyu'da 4 nükleer reaktör inşa ediliyor. 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık nükleer güce ulaşmak istiyoruz." dedi. Nükleer enerjinin sadece elektrik üretmenin ötesinde olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Kendi petrolünü, gazını arayan ve üreten bir Türkiye, kesintisiz enerji arzı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Hedefler

Yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çeken Bayraktar, Türkiye'nin bu alanda da kendine yeter hale gelmesi gerektiğini belirtti. "Güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanmalı ve bu teknolojileri Türkiye'de üretmeliyiz." dedi.

İklim Değişikliği ve Su Güvenliği

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirdiğini belirten Bayraktar, su güvenliği ve kuraklık gibi konuların da önemli olduğunu ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesinin...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle "Yarınki Türkiye" temasıyla düzenlediği TercihFest 2025 etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, burada konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesinin...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle "Yarınki Türkiye" temasıyla düzenlediği TercihFest 2025 etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Otonom ve Elektrikli ENOCH: Savunma Sanayisinin Yeni Yıldızı
2
İzmir'de Ayakkabı Sektörüne Nitelikli İş Gücü Yetiştiren Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı
3
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Turizmde Müşteri Sadakati Fiyat ve Kaliteyle Sağlanır
4
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro'da İlk Gün
5
AB, Mısır Ekonomisine 1 Milyar Avro Destek Sağlayacak
6
Türkiye Merkez Bankası'nın Döviz Kurları
7
Ayvalık'ta Zeytin Hasadı Sezonu Başladı

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim