Bakan Bayraktar, TercihFest 2025'te Gençlere Enerji Vizyonunu Açıkladı

Bakan Bayraktar, Enerji Alanında Gelecek Vizyonunu Paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunda nükleer gücün önemini vurgulayarak, "Türkiye 70 yıllık nükleer hayalini artık gerçeğe dönüştürüyor." dedi.

TercihFest 2025 Etkinliği Gençleri Bir Araya Getirdi

Bakan Bayraktar, İbn Haldun Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle düzenlenen "Yarınki Türkiye" temalı TercihFest 2025 etkinliğinde üniversite adaylarıyla buluştu. Öğrencilere enerji alanında bilgi veren Bayraktar, "Saliselerden yüzyıllara uzanan bir alanda çalışıyoruz. Enerji, hayatımızın her anında bizim ihtiyacımız olan bir hizmet." şeklinde konuştu.

Enerji Talebi ve Güvenliği

Bayraktar, dünya genelinde elektrikleşmenin arttığını ve gelecekte enerji ihtiyacının daha fazla olacağını belirterek, "Yapay zeka ve büyük veri, enerjiyi daha da kritik hale getirecek. Meslek seçiminde hangi alanın gelişime açık olduğuna dikkat etmelisiniz. Enerji, bu alanlardan biridir." dedi.

Dışa Bağımlılığın Ortadan Kaldırılması

Enerji güvenliğini sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltmak hedefi doğrultusunda gerekli çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bayraktar, "Enerjide dışa bağımlılık Türkiye'nin kaderi değil. Kendi gemilerimizle araştırma yapıyor, doğal gaz ve petrol arıyoruz." dedi.

Nükleer Enerji ve Gelecek Hedefleri

Türkiye'nin nükleer enerji planlarından bahseden Bayraktar, "Akkuyu'da 4 nükleer reaktör inşa ediliyor. 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık nükleer güce ulaşmak istiyoruz." dedi. Nükleer enerjinin sadece elektrik üretmenin ötesinde olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Kendi petrolünü, gazını arayan ve üreten bir Türkiye, kesintisiz enerji arzı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Hedefler

Yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çeken Bayraktar, Türkiye'nin bu alanda da kendine yeter hale gelmesi gerektiğini belirtti. "Güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanmalı ve bu teknolojileri Türkiye'de üretmeliyiz." dedi.

İklim Değişikliği ve Su Güvenliği

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirdiğini belirten Bayraktar, su güvenliği ve kuraklık gibi konuların da önemli olduğunu ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle "Yarınki Türkiye" temasıyla düzenlediği TercihFest 2025 etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, burada konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle "Yarınki Türkiye" temasıyla düzenlediği TercihFest 2025 etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, burada konuşma yaptı.