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Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Enerji Dönüşüm Vizyonunu Paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecini ve hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 21:34
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Enerji Dönüşüm Vizyonunu Paylaştı

Enerji Dönüşüm Vizyonu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşüm vizyonunu ve stratejilerini Gastech 2024 forumunda anlattı. Bayraktar, "Şu anda tüm tedarik portföyümüz, uzun vadeli boru hattı gaz sözleşmelerinden daha esnek uzun vadeli enerji sözleşmelerine dönüşüyor" dedi.

Altyapı Yatırımları ve Rekabet

Bayraktar, ülke genelinde doğal gaz altyapısına, yer altı depolarına ve gazlaştırma ünitelerine yapılan büyük yatırımları vurgulayarak, "Bu altyapı yatırımlarıyla pazara daha rekabetçi çözümler getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Enerji Talebi ve İhtiyaçlar

Türkiye'deki enerji talebinin artışına da dikkat çekerek, ithalata bağımlılık konusunu ele alan Bayraktar, Türkiye'nin karbon nötr bir ekonomi yaratma hedefini belirtti. "Küresel talebi karşılamak, bağımlılığı azaltmak ve enerji dönüşüm yolculuğunu ele almak için politika geliştiriyoruz" diyerek bu konularda önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Bayraktar, 2035 yılında yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 100 gigavata çıkarma hedeflerinde olduklarını ve nükleer enerjiye verdikleri önemi vurguladı. Ayrıca, kritik minerallerin keşfi ile güneş panellerinin üretimi gibi konularda da çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Avrupa'nın Arz Güvenliği

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Avrupa'nın enerjisi için kritik bir rol oynadığını belirterek, "Doğal gazımızı üretmeye başladık ancak aynı zamanda uluslararası projelere de dahil oluyoruz. Şimdi ihtiyacımızdan fazlasını sağlayabiliriz" dedi. Türkiye, 50 milyar metreküple Avrupa'nın dördüncü büyük gaz pazarı konumunda bulunuyor.

Uzun Vadeli İşbirlikleri

Türk pazarının, doğrudan komşu ülkelerle güvenilir tedarikçiler aracılığıyla 75 milyar metreküp gazı çekebileceğini kaydeden Bayraktar, "Oluşan fazlalığı Avrupa pazarlarına ihraç edebiliriz" diyerek Türkiye'nin stratejik önemini bir kez daha dile getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 enerji forumu kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Paneli'nde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 enerji forumu kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Paneli'nde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 enerji forumu kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Paneli'nde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 enerji forumu kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Paneli'nde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 enerji forumu kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Paneli'nde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 enerji forumu kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Paneli'nde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 enerji forumu kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Paneli'nde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 enerji forumu kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Paneli'nde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 enerji forumu kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Paneli'nde konuştu.

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