Bakan Bolat: 21 Kasım e-Ticaret Festivali ve "Yapay Zeka Çağında e-Ticaretin Geleceği" Zirvesi

Bakan Bolat'tan 21 Kasım duyurusu: e-ticaret festivali ekonomiye canlılık getirecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen "Yapay Zeka Çağında e-Ticaretin Geleceği" zirvesinin açılış konuşmasında 21 Kasım'da sektör paydaşlarıyla birlikte bir e-ticaret festivali düzenleneceğini duyurdu. Bolat, organizasyonun amacını "Buradaki amacımız, ekonomiyi canlandırmak ve ekonomideki canlılığı artırmaktır." sözleriyle özetledi.

Zirve organizasyonu ve katılımcılar

Zirve, Ticaret Bakanlığı himayesinde, İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği (İEAD) ev sahipliğinde; TOBB Türkiye e-Ticaret Sektör Meclisi, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ve DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi işbirliğiyle İstanbul'da başladı. Etkinlikte e-ticaretin rekabet, regülasyon ve tüketici deneyimi eksenindeki geleceği masaya yatırıldı.

Kovid-19'un etkisi ve sektörün büyüme verileri

Bolat, Kovid-19 döneminin e-ticaretin Türkiye'deki önemini artırdığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Kovid-19 ile birlikte karantina günleri ve ayları başlayınca, herkes evine çekilmek zorunda kalınca, üretim, ticaret ve alışveriş yavaşlayınca e-ticaret sektörü, bilişim sektörü çok kıymetlendi. Tıpkı sağlık, lojistik, tarım ve gıda sektörü gibi. Bunlar Kovid-19 döneminin parlayan yıldızlarıydı. Şöyle ki 2019'da genel ticaret içinde yüzde 4,5 payı olan e-ticaret sektörü geçen yıl itibarıyla yüzde 19,5'e kadar yükseldi. Daha da önü açık görünüyor."

2022'de 5,5 trilyon dolar olan küresel e-ticaret hacminin geçen yıl 7 trilyon dolara yükseldiğini belirten Bolat, 2026'da 8 trilyon doları aşmasının beklendiğini ifade etti.

Tüketici davranışları ve e-ihracatın yayılması

Bolat, Türkiye'nin genç nüfusu, yoğun mobil kullanım ve sosyal medyanın e-ticareti destekleyen unsurlar olduğunu belirtti. Türk filmlerinin yurtdışındaki izlenmesinin, Türk ürünlerinin tercih edilmesine dolaylı katkı sağladığını vurguladı ve e-ihracatın Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu, Balkanlar ve Afrika'da yaygınlaştığını söyledi.

TÜİK verilerine göre internet üzerinden mal ve hizmet siparişi veren fertlerin oranı 2020'de yüzde 35 iken bu yıl yüzde 55,7'ye yükseldi. Bolat, "5 yılda iki katından fazla e-ticaretle sipariş verme oranı yükselmiş oldu." dedi.

Türkiye'de e-ticaret hacmi ve düzenlemeler

Bakan Bolat, 2024'te Türkiye'de e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 61,7 artarak 3 trilyon lirayı aştığını ve bunun 90 milyar dolara tekabül ettiğini açıkladı. Toplam e-ticaretinin üçte ikisinin perakende e-ticaretten geldiğini belirtti.

Elektronik ticaretin düzenlenmesine yönelik yasal düzenlemelere de değinen Bolat, geçen yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yapılan değişikliklerle bazı yurt dışı pazar yerlerinin iç pazarda aşırı hakimiyet kurmasının engellenmek istendiğini vurguladı: "Bazı yurt dışı pazar yerlerinin bizim pazarımızda çok ciddi pazar payı alarak yurt içindeki işletmeleri silip süpürebilme tehlikesi vardı bunu önlemek istedik."

Teşvikler, eğitimler ve dijital destekler

Bakanlık olarak e-ihracatı ve istihdamı artırmayı hedeflediklerini söyleyen Bolat, yurt dışına satışlara verilen destekleri ve teşvikleri anlattı. E-ticaret aktörleriyle koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini, birçok ilde farkındalık, tanıtım ve bilinirlik eğitimleri planladıklarını; bu eğitimlerin toplam 30 ilde yapılacağını ve 2026 başında tamamlanacağını belirtti.

Bolat, bütçelerinin yüzde 60'ını mal ve hizmet ihracatına destek olarak sunduklarını ve e-Kolay İhracat Platformu ile e-ihracatı desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti: "Burada e-ticareti de unutmadık. e-Kolay İhracat Platformu var. Bu şekilde e-ihracatı ve diğer mal ve hizmet ihracatını teşvikte e-ticareti de unutmuyoruz."

Gelecek etkinlikler ve kapanış

Bolat, 21 Kasım'daki e-ticaret festivalinin yanı sıra Ankara'da e-ihracat zirvesi düzenleyeceklerini, "Bir yıl Ankara'da bir yıl İstanbul'da. İstanbul'daki Küresel E-İhracat Zirvesini IGEXX'i de 2026 eylül başında düzenleyeceğiz." sözleriyle planlarını paylaştı. Ayrıca dijital teşvik takip modülünün e-ihracat desteklerinin inceleme süreçlerini hızlandırdığını belirtti ve hedeflerinin kaliteli, itibarlı ve ileri teknolojili Türk ürünlerini dünya vitrinine taşımak olduğunu vurguladı.

Zirve sonrası Bakan Bolat, etkinliğin sponsor firmalarının temsilcilerine plaket takdim etti.

