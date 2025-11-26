Bakan Bolat: İslam Ülkeleri Dayanışması Ticaretin Anahtarı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliği ile Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda düzenlenen 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025 açılışında konuştu. Etkinlik İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Küresel ticarette zorluklar ve dayanışma çağrısı

Bakan Bolat, küresel ticarette tedarik sorunlarının arttığını, büyümenin yavaşladığını ve korumacılık eğilimlerinin güçlendiğini belirtti. Bu bağlamda İslam ülkelerinin dayanışma içinde olması ve kendi aralarındaki ticareti artırması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ve İslam ülkeleri arasındaki ticaret artışı

Bolat, Türkiye olarak son 22 yılda İslam dünyasıyla ekonomik ilişkileri güçlendirmeye yönelik politikalar uyguladıklarını söyledi. Türkiye’nin toplam ticaretinde İslam ülkelerinin payının yüzde 11’den yüzde 26’ya yükseldiğini açıkladı.

Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo'nun rolü

Bakan, Uluslararası Helal Expo ve Dünya Helal Zirvesi'nin İİT coğrafyasıyla kadim bağları somut ekonomik iş birliklerine dönüştürmek, helal standartlarını ortak bir dil haline getirmek ve karşılıklı ticareti ileri taşımak için eşsiz bir platform sunduğunu ifade etti. Bu yılki temanın helal ticaretinde inovasyon ve mükemmeliyetçilik olmasını anlamlı ve isabetli bulduğunu belirtti.

Helal pazarının büyüklüğü ve beklentiler

Bolat, dünyada Müslüman nüfusun 2023 itibarıyla 2 milyarı aştığını hatırlatarak 2030 yılına kadar 540 milyondan fazla Müslüman genç nüfus öngörüsüne dikkat çekti. Buna göre piyasa talebinin ve teknolojinin tüketim davranışlarını şekillendireceği kaydedildi. 2024 itibarıyla Müslüman tüketicilerin helal ürün ve hizmet harcamaları 2,3 trilyon dolara ulaşmıştır. Bu büyüklüğün 2025 sonunda 2,5 trilyon doların üzerine çıkması ve beş yıl içinde yıllık yüzde 5,3 büyüme ile 2028 yılında 3,4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiği açıklandı.

Sektör bazlı öngörüler

Helal gıda sektöründe tüketici harcamalarının 2028 itibarıyla yıllık yüzde 6,2 büyüme ile yaklaşık 2 trilyon dolara ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Bolat, giyim, helal turizm, medya, helal eczacılık ve kozmetik gibi diğer alanlarda da kayda değer büyüme beklentileri bulunduğunu söyledi.

Helal standartlar ve akreditasyon

Türkiye'nin 2011 yılında SMIIC tarafından yayımlanan uluslararası SMIIC helal standartlarını milli helal standartları olarak benimsediğini hatırlatan Bolat, 2017'de helal ürün ve hizmet belgelerinin akreditasyonu için Helal Akreditasyon Kurumu'nu tek yetkili kuruluş olarak görevlendirdiklerini belirtti. Kuruma yurtiçi ve yurtdışından 35 farklı ülkeden 219 başvuru geldiğini ve bunlardan 120'sinin akreditasyon kararıyla sonuçlandığını açıkladı.

