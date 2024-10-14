Bakan Bolat, Türkiye'nin Ekonomik Gücünü Vurguladı

Bakan Bolat'tan Ekonomik Vurgu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey Toplantısı'nda konuşarak, Türkiye'nin ekonomik büyüme rakamlarının ülkenin gücünü gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Ekonomik Görünümü

Bolat, "Türkiye'nin ekonomik görünümüyle ilgili yakın döneme ait rakamlar bariz bir şekilde ülkemizin gücünü ve dayanıklılığını ortaya koyuyor" diyerek ekonomik istikrarın önemini vurguladı.

AB ile İlişkiler

Bolat, Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği Anlaşması sayesinde iyi gelişmiş ekonomik ilişkiler de olduğunu belirterek, Türkiye'nin ihracatında AB'nin payının %41 olduğunu söyledi.

İpek Yolu ve Yeni Ticaret Rotası

Türkiye'nin tarihi olarak İpek Yolu'nu Avrupa ile bağladığını belirten Bolat, Zengezur Koridoru ile Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden benzer bir ticaret rotası oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Ticaret Hacmi ve Büyüme Hedefleri

Son dönemlerde Türkiye'nin dış ticaretinin %50'sinin yurt dışı ticaretten kaynaklandığını belirten Bolat, "Geçen yıl 255 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek rekor kırdık" dedi.

Sürdürülen Pozitif Gelişmeler

Bolat, cari açığın hızlı bir şekilde düştüğünü ve son dönemlerde 4,3 milyar dolarlık bir fazla verdiklerini ifade etti. Türkiye'nin uluslararası rezervlerinin de hızla arttığını ekledi.

Uluslararası Yatırımlar

Ticaret Bakanı, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı payı %1,5'e çıkartmayı hedeflediklerini, Türk müteahhitlik sektörünün yurtdışında 514 milyar dolarlık projeye imza attığını belirtti.

İleriye Dönük Hedefler

Bolat, 2027'ye kadar Türkiye'nin GSYH'sini 1,7 trilyon dolara çıkarmayı ve ihracatın büyümesini planladıklarını açıkladı. Ayrıca, ülkenin lojistik sektöründe Avrupa'da beşinci, dünya genelinde de 15. sırada olduğunu hatırlatarak, daha fazla pazar payı elde etmek istediklerini dile getirdi.