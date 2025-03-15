Bakan Işıkhan Aydın'da İş Dünyası ile Buluştu: Yeni Hedefler ve Projeler

Bakan Işıkhan Aydın'da İş Dünyası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın'da iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Gelecek dönemde, sanayi altyapısını güçlendirmek, yeni yatırım alanları oluşturmak, mesleki eğitimi artırmak ve nitelikli iş gücünü desteklemek gibi önemli hedeflerden bahsetti. Ayrıca, kadın ve genç istihdamını teşvik edecek politikaların uygulanacağını vurguladı.

Aydın'ın Ekonomik Gücü

Işıkhan, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ettikten sonra, kent merkezinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuştu. Aydın'ın tarih boyunca ticaretin, tarımın ve sanayinin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Işıkhan, "Aydın, Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunmaya devam ediyor" dedi.

Kayıtlı İş Gücü ve İstihdam Verileri

Bakan Işıkhan, Aydın'da kayıtlı iş gücü sayısının 81 bin 64'e ulaştığını belirtirken, iş arayan sayısının 30 bin 979 olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl 26 bin 453 vatandaşın işe yerleştirildiğini sözlerine ekledi. Özellikle kadın istihdamına yönelik projelerin geliştirildiğini vurgulayan Işıkhan, 2024 itibarıyla 12 bin 209 kadının iş hayatına kazandırılacağını duyurdu.

Gençler ve Engelliler için İstihdam Projeleri

Işıkhan, gençler için de özel projeler yürütüldüğünü ifade ederek, geçen yıl 9 bin 906 gencin istihdam edildiğini, aynı zamanda 693 engellinin işe yerleştirildiğini aktardı.

Teşvik Politikaları ve Üretkenlik

Aydın’ın yatırım potansiyelini artırmak için sürekli güncellenen teşvik politikalarına dikkat çeken Işıkhan, 2024 itibarıyla teşviklerden yararlanan iş yeri sayısının önemli seviyeye ulaştığını kaydetti. Tarım ve gıda sanayisinde Aydın’nın marka şehir olması gerektiğini vurgulayan Işıkhan, bu alanda projelerin teşvik edileceğini belirtti.

Bakan, mesleki eğitim programlarının genişletileceğini, özellikle gıda sanayisi, turizm sektörü ve teknoloji odaklı sektörlerde istihdamı artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini aktardı.

Birlikte Çalışma Vurgusu

Işıkhan, iş insanlarıyla sürekli iletişim kurmanın önemini vurguladı ve şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi daha güçlü hale getirmek için çalışmalara devam edeceğiz. Aydın, bu vizyonun önemli bir parçasıdır. Sanayi ve ticaret açısından daha rekabetçi hale gelmek için hep birlikte hareket edeceğiz."

Programa, Vali Canbolat’ın yanı sıra AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın'da bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programına katıldı. Bakan Işıkhan, burada konuşma yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın'da bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programına katıldı. Bakan Işıkhan, burada konuşma yaptı.