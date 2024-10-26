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Bakan Kacır'dan Türk Devletleri İşbirliği Vurgusu

Bakan Kacır, TDT Sanayi ve İnovasyon Toplantısı'nda Türk devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirme hedeflerini anlattı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 12:38
Bakan Kacır'dan Türk Devletleri İşbirliği Vurgusu

TDT Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesindeki Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Bu toplantının Türk devletleri arasındaki dayanışmayı güçlendireceğini vurgulayan Kacır, "Atacağımız adımlar, ortak çıkarlarımız doğrultusunda iş birliğimizi artıracak ve küresel zorluklarla başa çıkmamızı sağlayacak" dedi.

İstanbul'da Gerçekleşen Toplantı

İlk kez İstanbul'da düzenlenen bu toplantıya, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, KKTC ve Macaristan'dan bakanlar katıldı. Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin durdurulamayacağını ve savunma sanayisinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi'ne olan bağlılığın sürdüğünü belirtti.

Barış ve İşbirliği Mesajları

Bakan Kacır, terör saldırılarına ve bölgesel zorluklara karşı Türk devletleri arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, "Bu birliktelik, ortak kültürel değerlerimizi güçlendirecek ve ülkeler arasında güveni artıracaktır" ifadesini kullandı.

Öncelikli İşbirliği Alanları

Toplantıda belirlenen öncelikli işbirliği alanları arasında araştırma-geliştirme, dijital dönüşüm ve sanayi üretiminde yapay zeka yer aldı. Kacır, bu alanlarda işbirliklerini derinleştirerek küresel rekabet gücünü artıracaklarını sözlerine ekledi.

Geleceği Birlikte İnşa Etme Vurgusu

Kacır, "Bu mekanizma, Türk Devletleri Teşkilatı'nda güçlü bir sinerji yaratacak ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecektir. Gün birlik günüdür, Türk dünyasının güçlü bir geleceği inşa etme zamanı gelmiştir" dedi.

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