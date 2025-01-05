Bakan Kacır: "Türk Milletinin Kılına Zarar Vermek Akıllarının Ucundan Geçemez!"

Bakan Kacır: "Hep Birlikte Daha Nice İşler Var!"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Başakşehir 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türk milletinin güvenliği konusunda kararlılık mesajı verdi. Kacır, "Hiç kimse Türk milletinin kılına dahi zarar vermeyi Allah'ın izniyle aklının ucundan dahi geçiremeyecek." dedi.

AK Parti'nin 22 Yıldaki Başarıları

Kacır, Türkiye'nin dört bir yanını demir ağlarla ördüklerini belirterek, 22 yılda asırlık hizmetler ve projeler kazandırdıklarını vurguladı. "Yapılamaz" denilen pek çok projeyi hayata geçirdiklerini, hızlı tren hatları, otoyollar, havalimanları ve şehir hastaneleri gibi eserlerin altına imza attıklarını ifade etti.

Sanayi ve İstihdamda Önemli Başarılar

Kacır, organize sanayi bölgelerinde istihdamın 475 binden 2 milyon 700 bine, Türkiye genelindeki toplam istihdamın ise 21 milyondan 33 milyona yükseldiğini açıkladı. Türkiye'yi araştırma ve geliştirme alanında daha ileri bir noktaya taşımak için yaptıkları yatırımları da kaydetti.

Havacılıkta Yeni Bir Dönem

Bakan Kacır, Türkiye'nin havacılık alanında uluslararası başarılar sergilediğini vurgulayarak, TEKNOFEST gibi etkinliklerle gençlere ilham verdiklerini belirtti. Kacır, yüksek teknoloji yarışında Türkiye'nin geri kalmaması için güç birliği yapacaklarını kaydetti.

Kardeşlik ve Adalet Vurgusu

Kacır, "Türk milletiyiz, mazlumlara sahip çıkıyoruz" diyerek Türkiye'nin sahip çıktığı Suriye'deki mazlumları örnek gösterdi. Adalet vurgusuyla, yeryüzünde adaleti hakim kılma çabalarına vurgu yaptı.

Gelecek Hedefleri

Bakan Kacır, "Füzelerimizin menzilini uzatacağız, füzelerimizi daha hızlı hale getireceğiz." diyerek Türkiye’nin savunma sanayisindeki geleceğe dair hedeflerini açıkladı. Bütün bu yenilikleri gerçekleştirme konusunda kararlı olduklarını belirtti.