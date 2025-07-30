Bakan Kacır: Türkiye'yi Daha Güçlü Hale Getirmeliyiz

Türkiye'yi Güçlendirme Çabası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çorum'da yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin güçlü bir ülke olma hedefinin önemine dikkat çekti. "Mazlumların, masumların umudu olabilmek için Türkiye'yi daha güçlü hale getirmek zorundayız" diyen Kacır, bu doğrultuda hava savunma sistemlerinin ve füzelerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Savunma Sanayisi Üzerine Vurgu

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda savunma sanayisi alanında kaydedilen ilerlemelerin önemine işaret ederek, Türkiye'nin yerlilik oranını %20'lerden %80'lere çıkardığını vurguladı. Türk mühendisleri ve akademisyenlerinin ürettiği projeleri örnek gösteren Kacır, Bu başarıların Türk milletinin yeteneklerinin bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Jeopolitik Gerilimler ve Türkiye'nin Rolü

Kacır, bölgedeki çatışmalara ve adaletsizliklere de değinerek, güçlü bir Türkiye'nin tüm mazlumların umudu olabileceğini vurguladı. "Adalet taşıyabilen, merhameti hakim kılabilen bir dünya düzeni maalesef yok" diyerek, Türk milletinin istikbali için daha güçlü bir devlet, daha güçlü bir savunma sanayisi gerektiğini belirtti.

Çorum Üzerine Yatırımlar

Kacır, Çorum'un Türkiye'nin sanayileşme sürecine sağladığı katkıların altını çizdi. Son 23 yılda Çorum'da OSB sayısının 4'e çıkartıldığını, 11 bini aşan istihdam sağlandığını ve KOBİ'lere 2,4 milyar liralık kaynak aktarıldığını belirtti. Çorum'daki yeni yatırımlara kazandırılan %50 yatırım katkısı ve %20 finansman desteği ile üretim kabiliyetlerinin daha da artırılacağını ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Hedeflerine ulaşmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşları olarak yerel yönetimler ve iş insanlarıyla birlikte çalışacaklarını söyleyen Kacır, Çorum'un kalkınma hamlelerinin merkezinde olmasını hedeflediklerini belirtti.

Toplantının ardından Kacır, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile bir araya gelip, çalışmaları hakkında bilgi aldı ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nda sanayicilerle istişare etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Çorum İl Başkanlığını ziyaret etti. Kacır, burada gazetecilere açıklama yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Çorum İl Başkanlığını ziyaret etti. Kacır, burada gazetecilere açıklama yaptı.