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Bakan Şimşek ABD'de Yatırımcılarla Görüşmelerde Bulunuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'taki yatırımcı toplantılarında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:08
Bakan Şimşek ABD'de Yatırımcılarla Görüşmelerde Bulunuyor

Bakan Şimşek'in ABD Temasları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki ziyaretinde ABD'nin önde gelen yatırımcılarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. New York'taki programı çerçevesinde Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley gibi büyük yatırım bankalarının üst düzey yöneticileriyle önemli toplantılar gerçekleştirdi.

Goldman Sachs ile Yatırımcı Toplantısı

Şimşek, Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, Türkiye'nin ekonomi programını kapsamlı bir şekilde anlattı. Toplantıya, dünyanın en büyük fonlarının temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir yatırımcı grubu katıldı.

Katılımcılardan Destek Mesajı

Toplantıda söz alan katılımcılar, Şimşek'in sunduğu programın başarısını tebrik ederek olumlu geri bildirimlerde bulundular. Ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Goldman Sachs iş birliğiyle düzenlenen Yatırım Konferansı'nda da detaylı sunumlar yapıldı.

META ve IFC İle İkili Görüşmeler

Şimşek, New York temasları sırasında META Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkanı Makhtar Diop ile verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen Amerika-Türkiye iş dünyası buluşmasına da katıldı.

Yeni Vergi Yükümlülüğü Yok

Toplantılar sırasında Şimşek, yatırımcılara Türkiye'deki mali disiplinin ve kayıt dışılıkla mücadelenin öncelikli hedefleri olacağını belirtti. Ayrıca, yeni ilave vergiler getirilmesinin söz konusu olmadığı mesajını da verdi.

Bakanlığın projeksiyonlarına göre, Türkiye'nin 2024-2028 yılları arasında IFC'den 9 milyar dolar finansman sağlaması öngörülüyor. Özellikle 2024 mali yılı için yaklaşık 3,6 milyar dolar, 2025 yılı için ise 600 milyon dolarlık finansmanın temin edilmesi bekleniyor.

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