Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bakan Şimşek: Ekonomi güçleniyor ve daha dayanıklı hale geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikaların Türkiye ekonomisini daha dayanıklı hale getirdiğini ve makro finansal istikrarın güçlendiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 16:43
Bakan Şimşek: Ekonomi güçleniyor ve daha dayanıklı hale geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada TL’ye güvenin arttığını ve ekonomide dengelenmenin sağlandığını vurguladı. Şimşek, “Programımızın önemli amaçlarından biri olan KKM (Kur Korumalı Mevduat) hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi bir mesafe aldık. Ekonomide dengelenme, dış kaynak girişinin hızlanması, portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrar daha da güçlenmektedir” dedi.

Şimşek, TL mevduatların toplam mevduat içindeki payının 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştığını ifade etti. “Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor” dedi.

Şimşek, uygulanan politikaların ekonomi üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtti. “Ekonomide dengelenme süreci hızlanmakta, dış kaynak girişleri artmakta ve portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesiyle birlikte rezervler de artmaktadır. Bu da finansal istikrarın güçlenmesine katkıda bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Ankaralılar koşa koşa gidiyor! 6 noktada tamamen ücretsiz verilecek

Ziraat Bankası'nda vadeli/vadesiz hesabı olana 20.000 TL! 48 saat içinde başvuru şartı var

3.000 TL'ye arsa alarak prefabrik kondurmanın yolu açıldı! Milli Emlak KDV'yi ortadan kaldırıyor

Okullar açılmadan taze burs müjdesi geldi! 9 ay boyunca 4 bin lira ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

TÜVTÜRK’e gidenler dikkat! O ücretler iade edilecek

iPhone 12'ye okkalı indirim geldi! Android kullanan bile almaya gidecek

Ankaralılar koşa koşa gidiyor! 6 noktada tamamen ücretsiz verilecek

Okullar açılmadan taze burs müjdesi geldi! 9 ay boyunca 4 bin lira ödenecek

Promosyonda rekor kırıldı! 33.000 TL ceplere yakışacak

İstanbullulara müjdeli haber verildi! O kişilere toplu taşıma ücretsiz oldu

Emekliler bunun için artık para ödemeyecek! Ücretsiz olduğunu duyan akın ediyor

Bakanlıktan muhteşem haber! Çocuklara milyonluk destek için hemen IBAN'a bakın

Ziraat Bankası'nda vadeli/vadesiz hesabı olana 20.000 TL! 48 saat içinde başvuru şartı var

Emekli maaşı alan tüm emekliler yararlanacak! Bir sefere mahsus 10.000 TL alabilecekler

3.000 TL'ye arsa alarak prefabrik kondurmanın yolu açıldı! Milli Emlak KDV'yi ortadan kaldırıyor

KPSS puanı 60-65-70 olana başvurular açıldı! Mülakatsız kamu personeli alımı yapılacak