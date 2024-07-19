Bakan Şimşek: Ekonomi güçleniyor ve daha dayanıklı hale geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada TL’ye güvenin arttığını ve ekonomide dengelenmenin sağlandığını vurguladı. Şimşek, “Programımızın önemli amaçlarından biri olan KKM (Kur Korumalı Mevduat) hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi bir mesafe aldık. Ekonomide dengelenme, dış kaynak girişinin hızlanması, portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrar daha da güçlenmektedir” dedi.

Şimşek, TL mevduatların toplam mevduat içindeki payının 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştığını ifade etti. “Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor” dedi.



Şimşek, uygulanan politikaların ekonomi üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtti. “Ekonomide dengelenme süreci hızlanmakta, dış kaynak girişleri artmakta ve portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesiyle birlikte rezervler de artmaktadır. Bu da finansal istikrarın güçlenmesine katkıda bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

