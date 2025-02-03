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Bakan Şimşek: Enflasyon Temel Mallarda Yüzde 24 ile Tarihimin En Düşüğünde

Bakan Mehmet Şimşek, ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 42,1'e düştüğünü ve temel mallarda enflasyonun yüzde 24'e gerilediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:12
Bakan Şimşek: Enflasyon Temel Mallarda Yüzde 24 ile Tarihimin En Düşüğünde

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Ocak Ayı Enflasyon Verilerini Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayında yıllık enflasyonun geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1'e gerilediğini duyurdu. Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde." ifadelerini kullandı.

Hizmet Enflasyonu ve Aylık Değişim

Şimşek, ayrıca hizmet enflasyonunun geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 olduğunu belirtti. Aylık enflasyondaki artışa da dikkat çeken Şimşek, "Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkanları dahilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti." dedi.

Gelecek Beklentileri

Bakan Şimşek, maliye politikasındaki duruşlarının, talepteki dengelenmenin ve arz yönlü adımlarının enflasyondaki düşüşünü sürdüreceğine inandığını vurguladı. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Şimşek, vatandaşların refah seviyesinin artırılması için çalışmalara devam edileceğini belirtti.

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