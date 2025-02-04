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Bakan Şimşek: Enflasyonu Düşürmek İçin Tüm Araçları Kullanacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyonu düşürme hedefi ve büyüme stratejileri üzerine açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:24
Bakan Şimşek: Enflasyonu Düşürmek İçin Tüm Araçları Kullanacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Enflasyonla Mücadelede Kararlılık Vurgusu Yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg tarafından İstanbul'da düzenlenen "Finansın Geleceği" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonun aşağıya çekilmesi için gerekli tüm araçların kullanılacağını belirten Şimşek, "Enflasyon düşecek," dedi.

Büyüme Stratejileri ve Dezenflasyon Programı

Son 1,5 yıldır uygulanan dezenflasyon programının çıktıları hakkında konuşan Şimşek, Türkiye'nin hedefinin tek haneli enflasyona ulaşmak olduğunu vurguladı. 2000'li yılların ilk 10 yılında Türkiye'nin başarılı bir dezenflasyon süreci yaşadığını belirten Bakan, aynı başarıyı tekrar yakalamak istediklerini ifade etti ve bu yolculuğun büyümeyi yeniden dengelemeyi gerektirdiğini vurguladı.

Büyüme Hedefleri ve İş Gücü Piyasası

Şimşek, mevcut büyümenin yüzde 3 civarında olduğunu ancak bunun geçici bir durum olduğunu düşündüğünü söyledi. Geçmiş dönemde her ne kadar düşük bir büyüme sağlansa da, 1 milyon istihdam yaratmanın önemli olduğunu belirtti. İstihdamın, politik olarak kabul edilebilir bir yol izlemenin kritik bir unsuru olduğuna dikkat çekti.

Sosyal Konut Arzına Yatırım

Asgari ücrete yapılan artış ile vergi düzenlemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan, bu yıl mali duruşlarını sıkılaştırdıklarını belirtti. Sosyal konut arzına büyük yatırımlar yaptıklarını ve deprem bölgesindeki inşaatları da takip ettiklerini duyurdu.

Merkez Bankası ve Enflasyon Beklentileri

Bakan Şimşek, yıllık enflasyon oranının yüzde 42,12 olduğunu hatırlatarak, piyasa beklentileri ile kendi hedef aralıklarının uyum sağladığını ifade etti. “Merkez Bankasındaki ekibe güveniyorum”

Küresel Olaylar ve Türkiye'nin Ticaret Pozisyonu

ABD’nin uyguladığı tarife politikalarına değinen Bakan, Türkiye'nin bu meselede hedef ülkeler arasında yer almayacağını düşündüğünü belirtti. “ABD'ye olan ihracatımız, ABD'nin toplam ithalatının sadece yüzde 0,4'ünü oluşturuyor,” dedi. Ayrıca, Türkiye'nin küresel korumacılığa karşı daha dirençli olduğunu sözlerine ekledi.

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