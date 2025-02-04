Bakan Şimşek: Enflasyonu Düşürmek İçin Tüm Araçları Kullanacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Enflasyonla Mücadelede Kararlılık Vurgusu Yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg tarafından İstanbul'da düzenlenen "Finansın Geleceği" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonun aşağıya çekilmesi için gerekli tüm araçların kullanılacağını belirten Şimşek, "Enflasyon düşecek," dedi.

Büyüme Stratejileri ve Dezenflasyon Programı

Son 1,5 yıldır uygulanan dezenflasyon programının çıktıları hakkında konuşan Şimşek, Türkiye'nin hedefinin tek haneli enflasyona ulaşmak olduğunu vurguladı. 2000'li yılların ilk 10 yılında Türkiye'nin başarılı bir dezenflasyon süreci yaşadığını belirten Bakan, aynı başarıyı tekrar yakalamak istediklerini ifade etti ve bu yolculuğun büyümeyi yeniden dengelemeyi gerektirdiğini vurguladı.

Büyüme Hedefleri ve İş Gücü Piyasası

Şimşek, mevcut büyümenin yüzde 3 civarında olduğunu ancak bunun geçici bir durum olduğunu düşündüğünü söyledi. Geçmiş dönemde her ne kadar düşük bir büyüme sağlansa da, 1 milyon istihdam yaratmanın önemli olduğunu belirtti. İstihdamın, politik olarak kabul edilebilir bir yol izlemenin kritik bir unsuru olduğuna dikkat çekti.

Sosyal Konut Arzına Yatırım

Asgari ücrete yapılan artış ile vergi düzenlemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan, bu yıl mali duruşlarını sıkılaştırdıklarını belirtti. Sosyal konut arzına büyük yatırımlar yaptıklarını ve deprem bölgesindeki inşaatları da takip ettiklerini duyurdu.

Merkez Bankası ve Enflasyon Beklentileri