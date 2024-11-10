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Bakan Şimşek'in Villa İddialarına Resmi Yanıt: 'Asılsız ve Algı Operasyonu'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik villa iddialarını yalanladı ve bunları algı operasyonu olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 09:34
Bakan Şimşek'in Villa İddialarına Resmi Yanıt: 'Asılsız ve Algı Operasyonu'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in geceliği 5 bin dolar olan bir villada kalacağına dair çıkan iddiaları "tamamen asılsız ve bir algı operasyonu" olarak değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sözcü gazetesinde yer alan haberdeki bilgilerin doğruluğunun araştırılmadan kullanıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın dile getirdiği iddianın gerçekle bir ilgisinin olmadığı vurgulandı.

Bakan Şimşek'in Katılım Durumu

Açıklamada, “Sayın Bakanımızın etkinliğe son gün katılacağı iddiası tamamen asılsız olup, böyle bir katılım kesinlikle söz konusu değildir. Ayrıca Sayın Bakanımız, prensip olarak kurum çalıştaylarında asla konaklamamaktadır.” ifadesi yer aldı.

G-20 Toplantıları Brezilya'da

Hazine Bakanlığı, haberde belirtilen tarihlerde Bakan Şimşek'in G-20 toplantıları için Brezilya’da olacağını belirtti. Açıklamada, taraflarından doğruluğu teyit edilmeden yapılan bu tür haberlerin yalnızca algı yaratmak amacıyla yapıldığı kaydedildi. Bakanlık, bu tarz haberciliği kınadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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