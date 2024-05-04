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Bakan Şimşek kredi not artışını değerlendirdi: Programın olumlu sonuçlarını alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Standard & Poor's'un (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselmesini değerlendirdi. Şimşek, “Programımızın olumlu sonuçlarını görüyoruz” dedi.

Yayın Tarihi: 04.05.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 14:42
Bakan Şimşek kredi not artışını değerlendirdi: Programın olumlu sonuçlarını alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu B+’ya yükseltmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, “Programımızın olumlu sonuçları, kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına da yansıyor. , S&P, 11 yıllık aradan sonra kredi notumuzu 1 kademe artırmış durumda. S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının geleceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, programın kararlı bir şekilde güçlendirerek uygulamaya devam edilmesi halinde, Türkiye’ye duyulan güvenin daha üst seviyelere çıkabileceğini de belirtti.

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