Bakan Şimşek'ten Önemli Açıklama: Enflasyon Düzeltmesi Müjdesi

Bakan Şimşek'ten Önemli Duyuru

Döviz kurları ve enflasyonun etki ettiği ekonomik ortamda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalarda bulundu.

2024 Yılı İçin Müjdeli Haber

Şimşek, "2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında kalan işletmeler, 2024 yılının ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapma zorunluluğuna tabi olmayacaklar." dedi. Bu açıklama, küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük bir rahatlama sağlayacak. İşletmelere Destek Amaçlı Adım

Bakan, söz konusu düzenlemenin işletmeleri desteklemek ve ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Küçük işletmelerin enflasyon karşısında ayakta kalabilmesi için atılan bu adım, birçok işletme sahibinin yüzünü güldürecek gibi görünüyor.