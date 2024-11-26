Bakan Şimşek'ten Turizm Yatırım Forumu'nda Önemli Açıklamalar

Bakan Şimşek, Turizm Yatırım Forumu'nda Konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Enflasyonda kalıcı düşüş devam edecek, 2025 yılında enflasyonda düşüş güçlü bir şekilde sürecek" ifadelerini kullandı.

Yatırım Potansiyeli ve Altyapı Yatırımları

Konuşmasının başında Turizm Bakanı ile gerçekleştirdikleri toplantıya değinen Bakan Şimşek, turizm sektörünün ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye çalıştıklarını vurguladı. Türkiye'nin yatırım potansiyelinin artmasına yönelik yaptıkları çalışmalara dikkat çeken Şimşek, şunları kaydetti: "Türkiye, dünyada nispeten büyük ekonomilerden bir tanesi. Bölgede önemli ve hızlı büyüyen ekonomiyiz. Son yüzyılda Türkiye'nin ortalama reel büyümesi yüzde 4,8."

Önümüzdeki 20-30 yıllık süreçte en az 200 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını dile getiren Şimşek, "Dünya Bankası'nın lojistik endeksinde 38'inci sıradayız, 91 gelişmekte olan ülkeden daha iyiyiz" dedi.

Enerjide Dönüşüm ve Cari Açık

Bakan Şimşek, enerji dönüşümüne de vurgu yaparak bu süreçte yenilenebilir enerji oranının yüzde 59'a ulaştığını açıkladı. Şimşek, "Cari açığı kalıcı bir şekilde düşük tutmak için enerji dönüşümü şart" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin net rezervinin artırıldığına ve uluslararası standartlara göre yeterli rezerve sahip olduğuna değinen bakan, "Dezenflasyon en büyük önceliğimiz. Enflasyonun tek haneye kalıcı bir şekilde düşürülmesi programımızın en önemli hedefidir" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TTYD tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi stratejik ortaklığıyla düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'nun açılışında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TTYD tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi stratejik ortaklığıyla düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'nun açılışında konuştu.