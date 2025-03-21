Bakan Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği ile Ekonomik Koordinasyonu Güçlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği toplantısında OVP'nin başarısını vurguladı ve güçlü bir koordinasyon mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 22:05
Bakan Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği ile Ekonomik Koordinasyonu Güçlendirdi

Bakan Şimşek'ten Güçlü Ekonomik Mesajlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimi ile gerçekleştirdiği toplantıda, ekonomi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, özellikle Orta Vadeli Programın (OVP) uygulanmasına ilişkin herhangi bir tereddüt yaşanmadığını vurgulayarak, "Elimizde yeterli araç var. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz," dedi.

OVP ile Ekonomik Dayanıklılık Artıyor

Toplantıda, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler değerlendirildi. Bakan Şimşek, OVP'nin şoklara karşı ekonominin dayanıklılığını artırdığını ve önemli kazanımlar sağladığını belirtti. Bu kazanımların korunması ve daha da geliştirilmesi adına gerekli tüm önlemlerin alınacağını ifade etti.

Şimşek, piyasaların dalgalanmalarının geçici olduğunu düşündüklerini ve ilgili tüm kurumlarla eş güdüm içinde hareket ettiklerini kaydetti. Ayrıca, alınan tedbirlerin yanında gerektiğinde ek önlemler de belirleneceğini sözlerine ekledi.

Bankacılık Sektörünün Önemi

Bankacılık sektörünün OVP'ye katkı verdiğini vurgulayan Şimşek, makro dengelerdeki iyileşmenin sektörü güçlendirdiğini dile getirdi. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da, bankacılık sektörünün OVP'ye olan inancını ve destek vermeyi sürdürdüğünü belirterek, ekonomi yönetimi ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti.

Çakar, "Sayın Bakanımızın, programın hedeflerine ulaşılması ve makro istikrarın kalıcı hale getirilmesi konusundaki kararlı duruşu, sektörümüze güven aşılamaktadır. Bankacılık sektörünü, yüksek likiditesi, kaliteli aktif yapısı ve ihtiyatlı risk yönetimi ile ekonomimizi desteklemeye devam edeceğiz," dedi.

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