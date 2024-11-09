Bakan Uraloğlu: Denizcilik Sektörümüz Ülke Ticaretinin Belkemiği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da düzenlenen Deniz Ticaret Odası toplantısında denizciliğin ülke ticareti için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Uraloğlu, 'Ülke savunmamız için donanmamızın rolü neyse, ülke ticareti için de denizcilik sektörümüzün rolü tam olarak budur.' dedi.

Toplantıda konuşan Uraloğlu, Türk deniz ticaret filosunu yenileme hedeflerini paylaşarak, dünya deniz ticaret hacminden daha fazla pay almayı amaçladıklarını belirtti. Uraloğlu, deniz ticaret odalarının sivil denizcilik sektörünün 'amirali gemisi' olduğunu ifade ederek, bu sektördeki gelişmelere liderlik ettiklerini kaydetti.

Türkiye'nin Denizcilik Stratejileri

Uraloğlu, AK Parti hükümetlerinin denizciliği milli bir sektör olarak gördüğünü ve bu doğrultuda çeşitli yasal düzenlemeler ve denetimlerin artırıldığına dikkat çekti. 'Gerek dış ticaret hacmimizin, gerekse deniz taşımacılığının artırılması amacıyla önemli adımlar atıyoruz.' diyen Uraloğlu, Türkiye'nin coğrafi konumunun da denizcilik sektörünün geleceği üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

Deniz ticaretinin 2023 yılında 12,3 milyar ton seviyesine ulaştığını aktaran Uraloğlu, küresel mal ticaretinin %85'inin deniz yolu ile gerçekleştirildiğini ifade etti. Türkiye’nin dış ticaret hacminin ise %87,5’inin deniz yolu ile yapıldığı bilgisini paylaştı.

Deniz Ulaşımında Yenilikler

Uraloğlu, deniz ticaret filosunu büyütme ve limanların kapasitesini geliştirme yönünde attıkları adımlar ile rekabetçi bir sektör olma gururunu yaşadıklarının altını çizerken, Türkiye'nin deniz ticaret faaliyetlerinin uluslararası standartlara uygun olarak yapıldığını da vurguladı. Türk bayrağının, uluslararası deniz taşımacılığında en prestijli bayraklar arasında yer aldığına dikkat çekti.

Deniz turizmi alanında da önemli gelişmeler yaşandığını belirten Uraloğlu, kruvaziyer turizminde 2024 yılının ilk 10 ayında 1,112 geminin limanlara uğradığını açıkladı. Yeni Ro-Ro hatları açma planları hakkında bilgi veren Uraloğlu, Tekirdağ'dan İtalya'ya yeni bir Ro-Ro hattı açmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Bakan Uraloğlu, sektördeki yeşil dönüşüm sürecinin önemine değinerek, 'Denizcilikte yeşil dönüşüm için destek mekanizmaları oluşturduk ve bu alanda bugüne kadar önemli teşvikler verdik.' ifadelerini kullandı. Marmara Denizi'nin koruma alanlarındaki düzenlemelerine de değinen Uraloğlu, çevresel koruma konusundaki hassasiyetlerini belirtti.

Sektörün İhtiyaçları ve Gelecek Vizyonu

Uraloğlu, özel teknelerle ilgili talepler doğrultusunda Türk bayrağına geçişin sağlanması yönünde yapılacak düzenlemeleri anlattı. 'Gemi ve yat inşa sanayisini yenilikçi teknolojilerle güçlendirmeyi hedefliyoruz.' dedi. Deniz ticaret sektörü için atılacak adımlarda paydaşların öneri ve deneyimlerinin önemli olduğunu vurguladı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da sektörde sağlanan reformların önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin denizcilik alanındaki sıçramasını değerlendirdi. Kıran, denizcilik sektörünün karşılaştığı zorluklarının yanı sıra yeşil dönüşüm sürecine de dikkat çekti.

Toplantıya, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar gibi önemli isimler katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Deniz Ticaret Odası ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Deniz Ticaret Odası ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısına katıldı.