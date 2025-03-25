Bakan Uraloğlu İftarda Trabzon'un Altyapı Yatırımlarını Açıkladı

Bakan Uraloğlu, Trabzonlu İş Dünyasıyla İftarda Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Trabzon'a gerçekleştirilen önemli altyapı yatırımlarını duyurdu. İftar programında Trabzonlu siyaset, bürokrat ve iş insanlarıyla bir araya gelen Uraloğlu, 'Trabzon'a ulaşım ve iletişim altyapısına 173 milyar lira yatırım gerçekleştirdik.' dedi.

Trabzon'un Altyapısında Çarpıcı Gelişmeler

Bakan Uraloğlu, Trabzon'un sadece bir şehir olmadığını, aynı zamanda zengin bir kültüre sahip olduğunu belirtti. Trabzon'un altyapı projelerine değinen Uraloğlu, 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 245 kilometre'ye yükselttiklerini ifade etti. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağı ise 89 kilometre'den 519 kilometre'ye çıkarıldı.

Karadeniz Sahil Yolu ve Önemli Projeler

Bakan, 'Trabzon'u başta Karadeniz Sahil Yolu olmak üzere bölünmüş yollarla tüm Türkiye'ye bağladık.' diyerek, Zigana Tüneli'nin tamamlandığını ve Tanjant Yolu'nun bitirildiğini vurguladı. Ayrıca, Kanuni Bulvarı projesinin sonlarına yaklaşıldığını da belirtti.

Yeni Ulaşım Projeleri

Uraloğlu, 'Akçaabat'tan Yomra merkeze uzanan 31 istasyonu içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi kazandıracağız.' açıklamasında bulundu. Bunun yanı sıra, Samsun-Sarp Hızlı Demiryolu projesinin hayata geçirilerek Trabzon ile diğer Karadeniz illerinin birbirine bağlanacağını söyledi.

Trabzon Havalimanı Genişliyor

Ulaştırma Bakanı, Trabzon Havalimanı'nın sürekli artan yolcu sayısına karşı genişletileceğini belirtti. Ayrıca, yeni bir havalimanı projesinin de hayata geçirileceğini aktardı. Bu projelerin yanı sıra, yolcu terminali tadilatlarının hızla devam ettiğini ve bu yıl içinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonlu siyaset, bürokrat ve iş insanları ile İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, iftardan sonra konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonlu siyaset, bürokrat ve iş insanları ile İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, iftardan sonra konuşma yaptı.