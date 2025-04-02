Bakan Uraloğlu'ndan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

Bakan Uraloğlu'ndan Sert Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son günlerde artan boykot çağrılarına sert bir tepki gösterdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boykot adı altında yürütülen kirli söylemler, bu milleti yıldıramaz" ifadelerini kullandı.

Milletin Ferasetine Güven

Bakan Uraloğlu, aziz milletin neyin ne olduğunu bildiğini ve ferasetiyle, basiretiyle her oyunu bozacağını belirtti. "Bu güce zarar vermek isteyenlerin hedefi sadece markalar değil, emeğimiz, birlikteliğimiz ve geleceğimizdir" diye ekleyen Uraloğlu, toplumu bölmeye çalışanların her zaman kaybedeceğini vurguladı.

"Biz biriz ve birlikte güçlüyüz" diyerek birlik mesajı veren Uraloğlu, Türkiye'nin milli gücünü oluşturan her kişi ve kurumun bu süreçte önemli olduğunu belirtti. Uraloğlu, toplumdaki birlik ve beraberlik beni vurguladı.