Bakan Uraloğlu'ndan Elektronik Haberleşme ve Posta Sektörü Açıklamaları

Bakan Uraloğlu, Kargo Gönderilerinin Artışını Duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, kargo gönderilerinin 2019'dan 2024'e 2,2 katına çıkarak 1 milyar 385 milyonu aşacağını ve kargo gelirlerinin de 107 milyar liraya yaklaşacağını belirtti.

Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka

Konferansta dijital çağın etkilerine değinen Uraloğlu, elektronik haberleşme ve posta sektörlerinin birbiriyle harmanlanarak güçlü bir köprü oluşturduğunu söyledi. Uraloğlu, dijitalleşme, yapay zeka ve büyük veri gibi kavramların, hayatın her alanında belirleyici hale geldiğini vurguladı ve şunları ekledi: "Bu muhteşem dönüşümün mihenk taşı, şüphesiz yapay zekadır."

Fiber Altyapı ve 5G Yatırımları

Bakan, Türkiye'nin fiber altyapısının son 10 yılda yıllık yüzde 10 büyümeyle 605 bin kilometreyi aştığını dile getirerek, fiber internet abone sayısının da 8 milyonu geçtiğini açıkladı. Uraloğlu, 2024 için 12,7 milyar liralık yatırımlar planladıklarını ve 5G Mobil Haberleşme Sistemleri'nin önümüzdeki yıl hizmete gireceğini duyurdu.

Tarife Karşılaştırma Projesi ile Şeffaflık

Bakan Uraloğlu, "Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ödülleri"nde başarılı bir şekilde birinci olan Tarife Karşılaştırma Projesi ile vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabileceğini kaydetti. Bu platform, en çok aboneye sahip 13 şirketin tarifelerinin şeffaf bir şekilde sunulmasını sağlıyor.

Posta Hizmetlerinin Önemi

Uraloğlu, elektronik haberleşme sektörünün gelişirken posta hizmetlerinin de önemi arttığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin dijitalleşme alanında global sahnede aktif bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, Kovid-19 dönemi süresince hayata geçirilen teslimat kodu sistemi'nin kullanıcı dostu hizmetlerin artmasında etkili olduğunu belirtti.

Siber Güvenlik Çalışmaları

Bakan, Türkiye’nin siber güvenlik alanında kaydettiği başarıları da aktardı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) aracılığıyla zararlı yazılımlarla mücadelenin devam ettiğini ve çok sayıda saldırının bertaraf edildiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen "15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı"na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen "15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı"na katıldı.