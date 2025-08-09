Bakan Uraloğlu, Tarihi Avanos Köprüsü'nü Hizmete Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir'in Avanos ilçesinde, restorasyonu tamamlanan tarihi Avanos Köprüsü’nün açılış töreninde konuştu. Bu tarihi köprü, Anadolu'nun zengin kültür mirasını temsil ediyor ve restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buldu.

509 Tarihi Köprünün Restorasyonu Tamamlandı

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdikleri restorasyon çalışmaları hakkında bilgi vererek, 509 tarihi köprünün restorasyonunu tamamlayarak kültürel mirasa kazandırdıklarını vurguladı. 1900 yılında Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde inşa edilen köprü, 152 metre uzunluğu ve 11 kagir ayağıyla Avanos'un tarihi geçmişine tanıklık ediyor. Köprünün özgün ahşap döşemesi, 1925’teki yangından sonra betonarme tabliye ile yenilense de, son dönemde artan trafik yükü nedeniyle aslına uygun bir restorasyona ihtiyaç duyuldu.

Tarihimize Vefa Borcumuz Var

Uraloğlu, konuşmasında; “Tarihimize olan vefa borcumuzu öderken, bu tarihi yapıların gelecek nesillere taşınmasına da katkı sağlıyoruz. Bu çalışmalarımız, turizm ve ekonomiden, sosyal hayata ve kültürel zenginliğe kadar birçok alanda ülkemize fayda sağlayan önemli adımlar.” sözlerine yer verdi.

Nevşehir'e Dev Yatırımlar

Bakan Uraloğlu, Nevşehir'e 23 yılda toplamda 15 milyar 129 milyon liralık ulaşım yatırımı yapıldığını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ulaşım ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi için önemli projelerin tamamlandığını ifade etti. Nevşehir Çevre Yolu için de çalışmaların başlayacağını ve 2026’nın ilk çeyreğinde ihale yapılacağını duyurdu.

Kapadokya Havalimanı'nda Kapasite Artışı

Uraloğlu, Kapadokya Havalimanı'nın yolcu kapasitesinin 2 milyona yükseltileceğini de duyurdu. Havalimanının 2024'te rekorlar kırdığını ve 2023 yılına göre yolcu sayısında %28 artış yaşandığını belirtti. Terminal binasının büyütülmesi çalışmaları ile birlikte, bölgenin hava yolu ulaşımındaki artan talebin karşılanacağını da sözlerine ekledi.

Törene, Nevşehir Valisi Ali Fidan, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve AK Parti Nevşehir milletvekilleri de katıldı. Duaların ardından açılış kurdelesi Bakan Uraloğlu ve katılımcılar tarafından kesildi.

