Bakan Yumaklı'dan Boykot Çağrılarına Sert Yanıt

Boykot Çağrılarına Cevap

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde artış gösteren ekonomik boykot çağrılarına yönelik sert açıklamalarda bulundu. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bu tür eylemlerin milli ekonomiye zarar verdiğini ifade etti.

Üreticimize Sahip Çıkmalıyız

Yumaklı, "Bizim üreticimiz, bizim çiftçimiz, bizim esnafımız. Milli markalarımıza 'boykot' adı altında yapılmaya çalışılanların, Türkiye’ye zarar vereceği aşikardır," dedi. Bakan, kendi üreticisine ve esnafına sırt dönmenin, milli emekleri baltalamak olduğunu vurguladı.

Milletimiz Cevabını Verecektir

Ekonomik istikrarın korunması gerektiğini savunan Yumaklı, "Üretimin, istihdamın, milli ekonomimizin işleyen çarklarına çomak sokmaya çalışanlara karşı milletimiz gereken cevabı verecektir," sözleriyle tepkisini ortaya koydu.