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Bakan Yumaklı'dan Giresun'da Zirai Don Açıklaması: Gıda Arzında Kayıp Yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai donun 34 ilde etkilediği ürünler hakkında bilgi vererek, gıda arzında sorun yaşanmayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 14:30
Bakan Yumaklı'dan Giresun'da Zirai Don Açıklaması: Gıda Arzında Kayıp Yok

Bakan Yumaklı'nın Açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Giresun'da zirai donla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yumaklı, 34 ilde zirai dondan etkilenen 16 ürün arasında armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm ve fıstığın bulunduğunu açıkladı.

Gıda Arz Güvenliği Sorunu Yok

Yumaklı, dondan etkilenen ürünlerin sadece belirli meyve türleri olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin herhangi bir şekilde gıda arz güvenliğine ilişkin problem yaşaması söz konusu değil." dedi.

Fındık Üretimi ve Ekonomik Değer

Merkeze bağlı Sıvacı köyünde incelemelerde bulunan Bakan, 2024'te 717 bin ton fındık üretimi hedeflediklerini ve bunun 324 bin tonunun ihraç edildiğini belirtti. Yumaklı, "Yaklaşık 2,7 milyar dolarlık bir gelir ülkemiz ekonomisine katıldı." ifadesini kullandı.

Küresel İklim Değişikliği ve Don Olayı

Küresel iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Son 30 yılın en düşük sıcaklığı kayıtlara geçmiş oldu. Bu durumun getireceği zirai don, sel, taşkın ya da kuraklık gibi sorunlarla karşılaşmamız muhtemel." dedi.

Hasar Tespit ve TARSİM Sigortası

Yumaklı, TARSİM sigortalılarının poliçeleri doğrultusunda ödeme alacaklarını belirtirken, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan sigortasız çiftçilerin hasar tespit sonrası harcamalarını alabileceğini açıkladı. Ayrıca, TARSİM sigortasının çiftçiler için önemine vurgu yaparak, tüm üreticileri bu sigortayı yaptırmaları için davet etti.

Stratejik Ürünlerin Etkilenmediği Vurgusu

Yumaklı'nın vermiş olduğu bilgilere göre, zirai don olayından etkilenen ürünler arasında stratejik sayılan buğday, arpa, baklagiller ve yağlı tohumlar yer almadı. "Bu tür ürünlerin etkilenmesi söz konusu değil." diyen Yumaklı, gıda arz güvenliği açısından endişe etmeye gerek olmadığını ekledi.

Sonuç Olarak

Bakan Yumaklı, incelemeler sırasında Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun milletvekilleri ve diğer yetkililerle birlikte çalışmalara devam edeceğini açıkladı. Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Yumaklı, bu konudaki dedikodulara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 2), Giresun merkeze bağlı Sıvacı köyünde zirai dondan...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 2), Giresun merkeze bağlı Sıvacı köyünde zirai dondan etkilenen fındık bahçesinde incelemelerde bulundu, ilgililerden ve üreticilerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 2), Giresun merkeze bağlı Sıvacı köyünde zirai dondan...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 2), Giresun merkeze bağlı Sıvacı köyünde zirai dondan etkilenen fındık bahçesinde incelemelerde bulundu, ilgililerden ve üreticilerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

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